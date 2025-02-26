У Межигір'ї закриють єдиний в Україні притулок для травмованих лебедів

Після дев'яти років роботи припинив своє існування Межигірський притулок для лебедів

Притулок для тварин, лебедів, голубів, сарн працював при Межигірському Спасо-Преображенському монастирі

Під Києвом закривають єдиний в Україні Центр реабілітації лебедів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника центру, біолога Сергія Григор'єва.

За словами біолога, після дев'яти років роботи припинив своє існування Межигірський притулок для лебедів. Лебеді, що утримувались на території парку, перейшли у власність Межигір'я, нових лебедів на реабілітацію більше ніхто приймати не буде.

«Притулок для тварин, лебедів, голубів, сарн працював при Межигірському Спасо-Преображенському монастирі, якому історично належать землі нижньої території парку, Ракове озеро. Я мав надію що вдасться залишити притулок на території Ракового озера яка історично належить Межигірському монастирю при якому і було створено притулок, але й досі це питання не вирішене, хоча історично земля нижньої території монастиря, юридично вона належить парку. Продовжити роботу притулку в іншому місці доки немає можливості», – зазначив біолог.

Як розповів Григор'єв, у Межигір'ї лебеді жили на чотирьох ставках та 11 гектарах трав'яного поля, мали можливість гуляти пастися, перелітати з водойми на водойму. Унікальність місця була ще й у тому, що поряд Київське водосховище та міграційний шлях по якому мігрують лебеді трьох видів, весною та восени.

У Kyiv Animal Rescue Group розповіли, що за рік їхня команда привозила туди понад 50 лебедів, також птахи їхали туди з усієї країни.

Рятувальники тварин наголосили, що це був єдиний притулок для лебедів в Україні, здатний прийняти стільки птахів – інші фізично не можуть розмістити у себе більше ніж декілька особин.

«У випадку, якщо національний парк Межигір’я не змінить свою позицію, порятунок лебедів може бути повністю припинено, а птахи, що зазнали поранень, травм чи хвороб, будуть приречені на загибель», – резюмували у дописі.

Нагадаємо, у сумському контактному зоопарку «Бабусине подвір’я» мешкає врятований українськими військовослужбовцями австралійський ему. Військові розповіли, що до їхніх окопів приходила пара ручних страусів, які не боялися людей. Але один з птахів підірвався на міні, тому евакуювати довелося вже одного.

Раніше повідомлялося, що 1 лютого, під час перевірки заплав річки Західний Буг у Шептицькому районі Львівської області виявили 38 мертвих лебедів. Перевірка відбувалася між селами Волсвин, Бендюга та містом Шептицький після того, як раніше місцеві рибалки знайшли тут двох мертвих лебедів. За результатами лабораторного дослідження в одного з лебедів було підтверджено пташиний грип.