Росія цинічно пояснили масовану атаку на Україну

У Міноборони Росії заявили, що метою удару нібито були підприємства ВПК і військові аеродроми

У російському Міністерстві оборони зробили цинічну заяву після масованого удару по Україні в ніч проти 28 вересня, внаслідок якого зафіксовано значні руйнування, є загиблі та десятки постраждалих. Як інформує «Главком», у зведенні Міноборони РФ вказується, що метою удару нібито були підприємства військово-промислового комплексу і аеродроми.

«Сьогодні вночі Збройними силами Російської Федерації завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного, морського базування та ударними безпілотними літальними апаратами по підприємствах військово-промислового комплексу України, що використовуються в інтересах ЗСУ, а також по інфраструктурі військових аеродромів», –похвалилися в російському військовому відомстві.

Росіяни також заявили, що нібито «мети удару досягнуто, всі призначені об'єкти уражено».

Нагадаємо, 28 вересня Київська область, як і столиця, зазнала масованої російської атаки. Державна служба України з надзвичайних ситуацій Київщини показала значні руйнування, пожежі та розповіла про постраждалих у кількох районах області.

Також капелан-волонтер Марк Сергеєв поділився власним свідченням наслідків російської атаки на Київську область, зокрема, на Борщагівку, де його родина дивом уціліла під час влучання. Марк Сергієв розповів, що його діти спали на третьому поверсі, під самим дахом. Влучання сталося саме по тій частині, де спав його старший син.