Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія цинічно пояснили масовану атаку на Україну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Росія цинічно пояснили масовану атаку на Україну
Внаслідок масованого ворожого обстрілу столиці загинуло 4 особи, серед них дитина
фото: ДСНС України/Telegram

У Міноборони Росії заявили, що метою удару нібито були підприємства ВПК і військові аеродроми

У російському Міністерстві оборони зробили цинічну заяву після масованого удару по Україні в ніч проти 28 вересня, внаслідок якого зафіксовано значні руйнування, є загиблі та десятки постраждалих. Як інформує «Главком», у зведенні Міноборони РФ вказується, що метою удару нібито були підприємства військово-промислового комплексу і аеродроми.

«Сьогодні вночі Збройними силами Російської Федерації завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного, морського базування та ударними безпілотними літальними апаратами по підприємствах військово-промислового комплексу України, що використовуються в інтересах ЗСУ, а також по інфраструктурі військових аеродромів», –похвалилися в російському військовому відомстві.

Росія цинічно пояснили масовану атаку на Україну фото 1

Росіяни також заявили, що нібито «мети удару досягнуто, всі призначені об'єкти уражено».

Нагадаємо, 28 вересня Київська область, як і столиця, зазнала масованої російської атаки. Державна служба України з надзвичайних ситуацій Київщини показала значні руйнування, пожежі та розповіла про постраждалих у кількох районах області. 

Також капелан-волонтер Марк Сергеєв поділився власним свідченням наслідків російської атаки на Київську область, зокрема, на Борщагівку, де його родина дивом уціліла під час влучання. Марк Сергієв розповів, що його діти спали на третьому поверсі, під самим дахом. Влучання сталося саме по тій частині, де спав його старший син.

Читайте також:

Теги: Міноборони РФ військові столиця ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому розпад Росії не вигідний Заходу та Китаю
Чому світ досі береже Росію?
8 вересня, 16:53
Трамп може розмістити американські ПВК в Україні – The Telegraph
Трамп може розмістити американські ПВК в Україні – The Telegraph
31 серпня, 04:00
Герасимов заявив, що війська РФ продовжать ведення наступальних дій в межах виконання завдань «спеціальної воєнної операції»
Російський Генштаб заявив, що продовжить війну з Україною
30 серпня, 17:43
Українські військові спростували черговий вкид росіян
Генштаб спростував заяву росіян про окупацію села на Дніпропетровщині
31 серпня, 19:51
Іноземцев розкрив детальну структуру військових витрат РФ
Економіст Іноземцев розкрив арифметику російської воєнної економіки
1 вересня, 22:12
Олексій Омельяненко
ЗМІ: Скандальний регіонал-забудовник допомагав одіозному митрополиту Павлу Лебедю будувати храми в столиці
9 вересня, 11:32
Місце, на якому збили 23-річну військову в Києві
У Києві п’яна водійка збила військову на пішохідному переході
13 вересня, 17:34
Зеленський укотре закликав союзників посилити санкції проти Росії
«Це розширення війни». Зеленський відреагував на дрони у повітряному просторі країн НАТО
13 вересня, 20:51
Потерпілих військових доправили до лікарні
У Тернополі водій Lanos наїхав на військових, які перевіряли документи
Сьогодні, 13:27

Події в Україні

На Львівщині в лісі знайдено тіло грибника
На Львівщині в лісі знайдено тіло грибника
Росія цинічно пояснили масовану атаку на Україну
Росія цинічно пояснили масовану атаку на Україну
Російські окупанти просунулися одразу у трьох областях
Російські окупанти просунулися одразу у трьох областях
Розвідка перехопила наказ росіян страчувати українських полонених
Розвідка перехопила наказ росіян страчувати українських полонених
У Куп'янську триває «зачистка» від ворога, місто закрите для всіх, крім військових
У Куп'янську триває «зачистка» від ворога, місто закрите для всіх, крім військових
У Тернополі водій Lanos наїхав на військових, які перевіряли документи
У Тернополі водій Lanos наїхав на військових, які перевіряли документи

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
Сьогодні, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Вчора, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua