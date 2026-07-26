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На марші ЛГБТК+ у Берліні фургон влетів у натовп: є жертва й поранені

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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На марші ЛГБТК+ у Берліні фургон влетів у натовп: є жертва й поранені
На марші ЛГБТК+ у Берліні фургон влетів у натовп людей
фото: Christian Mang/Reuters

Нападник покинув авто й утік після зіткнення з людьми біля Бранденбурзьких воріт

У центрі Берліна ввечері 25 липня автомобіль в'їхав у натовп поблизу заходів Christopher Street Day (CSD) – найбільшого в Німеччині маршу на підтримку прав ЛГБТК+ спільноти. Унаслідок інциденту загинула щонайменше одна людина, ще 17 отримали поранення, серед них є люди у тяжкому та критичному стані. Як пише «Главком» , про це повідомляє видання Тhe Guardian з посиланням на поліцію Берліна.

За інформацією правоохоронців, близько 22:00 за місцевим часом білий мікроавтобус звернув у парк Тіргартен неподалік Бранденбурзьких воріт, виїхав на пішохідну доріжку, збив кількох людей і врізався в дерево. Коли поліція прибула на місце, автомобіль був порожній. За словами очевидців, водій залишив транспортний засіб і втік.

Берлінська поліція розпочала масштабну операцію з пошуку підозрюваного. Уже 26 липня правоохоронці повідомили, що встановили його особу. За словами речника поліції, підозрюваний відомий правоохоронним органам як представник ісламістського середовища Берліна, однак станом на ранок його ще не затримали.

«Ми вже встановили особу підозрюваного. Тривають заходи щодо його затримання. Цей підозрюваний відомий поліції як член ісламістського середовища Берліна», – заявив речник поліції.

Після інциденту організатори достроково припинили святкування Christopher Street Day. Поліція евакуювала людей із району Тіргартен і закликала жителів та гостей міста уникати цієї території. Для родичів постраждалих відкрили спеціальну гарячу лінію.

Для якнайшвидшої госпіталізації тяжкопоранених рятувальники розгорнули вертолітний майданчик безпосередньо біля будівлі Рейхстагу.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що влада зробить усе можливе для встановлення всіх обставин трагедії та покарання винних.

«Ми докладемо всіх зусиль, щоб цей жахливий злочин був повністю розслідуваний, а винні понесли покарання», – наголосив глава уряду.

Мер Берліна Кай Вегнер назвав інцидент нападом на вільне та відкрите суспільство.

«Після мирного й яскравого Christopher Street Day напад було скоєно на зібрання, яке виступало за толерантний і мирний Берлін. Наше вільне суспільство зазнало жорстокої атаки», – заявив він.

Мер Берліна Кай Вегнер назвав подію прямим ударом по цінностях міста
Мер Берліна Кай Вегнер назвав подію прямим ударом по цінностях міста
фото: Маркус Шрайбер

Зазначимо, що Christopher Street Day є одним із найбільших ЛГБТК+-заходів у Європі. Щороку цей прайд збирає сотні тисяч учасників і названий на честь вулиці Christopher Street у Нью-Йорку, де у 1969 році відбулися Стоунволлські протести, що стали символом сучасного руху за права ЛГБТК+ людей. Цьогорічний марш проходив під гаслом «Taking a stand is hot» («Відстоювати свою позицію – це круто») як відповідь на зростання ворожості до представників ЛГБТК+ у Німеччині.

Нагадаємо, український співак Andrux (Богдан Андрух) під час прайду у США влаштував перформанс, присвячений Ірині Федишин, нагадавши про її резонансні висловлювання щодо ЛГБТ–спільноти. Артист з'явився на заході з українським прапором і футболкою із сатиричним зображенням співачки, а відео опублікував у своїх соцмережах. Перформанс викликав активне обговорення серед користувачів мережі.

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Теги: ДТП смерть ЛГБТ поранення Німеччина Фрідріх Мерц

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