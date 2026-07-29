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Смертельна ДТП на Караваєвих Дачах: водію Mercedes продовжено запобіжний захід

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Смертельна ДТП на Караваєвих Дачах: водію Mercedes продовжено запобіжний захід
Водій Mercedes-Benz на швидкості не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги, злетів із проїжджої частини та врізався у підземний пішохідний перехід, де перебували перехожі
фото: Київська міська прокуратура

Участь у засіданні обвинувачений та його адвокат брали по відеозв’язку

Суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та продовжив строк тримання під вартою 49-річному водієві автомобіля Mercedes-Benz. Чоловіка підозрюють у скоєнні резонансної аварії у підземному переході на Чоколівці, внаслідок якої загинули четверо людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури. 

«Підозрюваний перебуватиме під вартою без права внесення застави до 5 вересня 2026 року», – йдеться у повідомленні. 

Участь у засіданні обвинувачений та його адвокат брали по відеозв’язку. Сторона захисту клопотала перед судом про закрите засідання, а також про можливість звільнити підозрюваного з-під варти на поруки. Обидва клопотання суд відхилив.

Родичі загиблих у ДТП прийшли на засідання суду з їхніми портретами
Родичі загиблих у ДТП прийшли на засідання суду з їхніми портретами
фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, що смертельна аварія сталася 5 червня 2026 року близько 17 години. Як встановлено досудовим розслідуванням, 49-річний водій Mercedes-Benz рухався з перевищенням швидкості, не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги та виїхав за межі проїжджої частини. Там він влетів у підземний пішохідний перехід, де перебували люди. 

Унаслідок ДТП загинули двоє дільничних офіцерів поліції, жінка та 12-річний хлопчик. Ще троє людей, серед яких пасажирка Mercedes-Benz, дістали травми.

Водій, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, влетів у підземний перехід, де були люди
Водій, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, влетів у підземний перехід, де були люди
фото: прокуратура України

Як відомо, водієм Mercedes-Benz, який на шаленій швидкості влетів у підземний перехід на перехресті вулиць Уманської та Івана Світличного в Солом'янському районі, є Павло Плєшивцев 1976 року народження – мешканець Херсонщини і керівник громади євангельських християн-баптистів «Церква села Підстепне». До трагедії він уже був учасником чотирьох зафіксованих аварій – дві з них трапилися цього року. Крім того, його неодноразово штрафували за систематичне перевищення швидкості.

Водія затримали на місці ДТП та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 286 КК України. Наразі відомо, що чоловік був тверезий. Водночас він неодноразово притягався до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості.

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Теги: суд смерть ДТП Київ

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