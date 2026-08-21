У Білій Церкві під час пожежі в приватному будинку загинула 70-річна жінка

Причини виникнення пожежі встановлять фахівці ДСНС за результатами відповідних експертиз

У місті Біла Церква сталася пожежа в приватному домоволодінні, яка призвела до загибелі місцевої мешканки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Повідомлення про займання будинку надійшло до правоохоронців 20 серпня. Підрозділи ДСНС, які оперативно прибули на виклик, ліквідували пожежу. Під час огляду господарського приміщення рятувальники та правоохоронці виявили тіло 70-річної господині.

Спеціалісти-криміналісти зафіксували наслідки події. Причини виникнення пожежі встановлять фахівці ДСНС за результатами відповідних експертиз.

За цим фактом слідчі, під процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини).

Правоохоронці вкотре закликають громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки в побуті.

Нагадаємо, у селі Черняхів Кагарлицької громади під час пожежі в житловому будинку загинув пенсіонер. За попередньою версією, причиною загоряння стало коротке замикання.

У селищі Коцюбинське Бучанського району сталася смертельна пожежа у приватному будинку. Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіло 58-річного господарa оселі. За попередніми даними правоохоронців, причиною займання стало необережне поводження з вогнем. Остаточні висновки щодо причин пожежі нададуть фахівці ДСНС після проведення експертиз.