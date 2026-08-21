Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Білій Церкві під час пожежі в приватному будинку загинула 70-річна жінка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Білій Церкві під час пожежі в приватному будинку загинула 70-річна жінка
Спеціалісти-криміналісти фіксують наслідки події
фото: Національна поліція України

Причини виникнення пожежі встановлять фахівці ДСНС за результатами відповідних експертиз

У місті Біла Церква сталася пожежа в приватному домоволодінні, яка призвела до загибелі місцевої мешканки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Повідомлення про займання будинку надійшло до правоохоронців 20 серпня. Підрозділи ДСНС, які оперативно прибули на виклик, ліквідували пожежу. Під час огляду господарського приміщення рятувальники та правоохоронці виявили тіло 70-річної господині.

Спеціалісти-криміналісти зафіксували наслідки події. Причини виникнення пожежі встановлять фахівці ДСНС за результатами відповідних експертиз.

За цим фактом слідчі, під процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини).

Правоохоронці вкотре закликають громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки в побуті.

Нагадаємо, у селі Черняхів Кагарлицької громади під час пожежі в житловому будинку загинув пенсіонер. За попередньою версією, причиною загоряння стало коротке замикання.  

У  селищі Коцюбинське Бучанського району сталася смертельна пожежа у приватному будинку. Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіло 58-річного господарa оселі. За попередніми даними правоохоронців, причиною займання стало необережне поводження з вогнем. Остаточні висновки щодо причин пожежі нададуть фахівці ДСНС після проведення експертиз.

Читайте також:

Теги: Київщина пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дим над Коледіно видно за кілька кілометрів
Дрони уразили одразу два склади Wildberries під Москвою
16 серпня, 04:59
Супутники зафіксували пожежі поблизу російських військових об'єктів у Криму
Удар по Криму. Спалахнули пожежі біля позицій ППО та місця запуску «Іскандерів»
15 серпня, 11:30
Пожежа у Маріуполі після атаки
В окупованому Маріуполі пролунали вибухи
13 серпня, 01:59
Пожежа знищила десятки вольєрів у притулку «Сіріус» на Київщині
Масштабна пожежа охопила притулок «Сіріус» під Києвом, загинули собаки
9 серпня, 14:34
У російському місті здіймається дим
У Геленджику пролунали сильні вибухи, над містом здіймається дим
8 серпня, 13:21
Пожежа після російського удару по Києву
Наслідки удару по Києву: у двох районах були пожежі, є жертва і постраждалі (оновлено)
8 серпня, 09:10
Російський дрон влучив у пошту та АЗС у Сумах і спричинив загибель людей
Російський дрон перетворив пошту і АЗС в Сумах на згарище: є загиблі
25 липня, 00:19
Унаслідок наїзду дитина отримала тілесні ушкодження
У Борисполі водій збив шестирічну дитину, яка перебігала дорогу
24 липня, 12:55
На Житомирщині після атаки РФ загорівся об'єкт паливної інфраструктури
Російський дрон атакував паливний об'єкт у Житомирі
23 липня, 21:15

Новини

Велосмуги на Вокзальній площі у Києві. Нардеп спровокував чергове обговорення
Велосмуги на Вокзальній площі у Києві. Нардеп спровокував чергове обговорення
Пограбування магазину на Обухівщині: поліція затримала двох підозрюваних
Пограбування магазину на Обухівщині: поліція затримала двох підозрюваних
У Білій Церкві під час пожежі в приватному будинку загинула 70-річна жінка
У Білій Церкві під час пожежі в приватному будинку загинула 70-річна жінка
Вогнеборці загасили пожежу в Голосіївському районі, спричинену повторним обстрілом Києва
Вогнеборці загасили пожежу в Голосіївському районі, спричинену повторним обстрілом Києва
На Київщині оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки
На Київщині оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Обстріл Києва 20 серпня: аварійно-відновлювальні роботи у Соломʼянському районі завершено
Обстріл Києва 20 серпня: аварійно-відновлювальні роботи у Соломʼянському районі завершено

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 серпня 2026
83K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
82K
Названо області з найбільшою кількістю справ про ухилення від мобілізації
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував
55K
Бійці зустрілися на фронті із ворогом, який говорив українською. Їх урятувала випадковість

Новини

Україна просить Маска допомогти бити по ракетних установках РФ – Financial Times
Сьогодні, 10:35
Медовий експорт України: які країни скуповують продукт найбільше
Вчора, 21:04
Глава Оболонського району столиці отримав посаду в уряді
Вчора, 13:23
Україна готує аналог статусу ветерана для цивільних: хто отримає і які пільги
Вчора, 10:53
В Україні до 34°, місцями дощі, гроза: погода на 20 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Масована атака на Київ: ДСНС розкрила деталі
Вчора, 04:46

Прес-релізи

Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
20 серпня, 15:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua