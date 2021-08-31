Covid-19 у столиці: в якому районі Києва найбільше хворіють

В цілому коронавірус подолали 216 012 жителів столиці

За минулу добу в столиці зафіксували 204 випадки коронавірусу. У лікарні госпіталізували 29 хворих коронавірусом і 60 осіб з підозрою на Covid-19 і з пневмоніями. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на сторінці у Facebook.

«204 підтверджених випадки захворювання коронавірусом за добу в столиці. Одна людина померла. А підтверджених випадків захворювання на сьогоднішній день – 224 224», – зазначив мер Києва Віталій Кличко в Фейсбуці.

Захворіли 114 жінок у віці від 18 до 89 років, 75 чоловіків у віці від 18 до 83 років, а також 6 дівчаток від 3 до 13 років і 9 хлопчиків від 1 місяця до 14 років.

Одужали за минулу добу 150 осіб. В цілому коронавірус подолали 216 012 жителів столиці.

Найбільше випадків захворювання зафіксували в Солом'янському районі – 47, в Подільському – 38, і в Шевченківському районі – 28 випадків.

Нагадаємо, у столиці знизилась захворюваність на грип та ГРВІ.

До слова, у ПАР попереджають про небезпеку нового штаму Covid-19.

Нагадаємо, в Україні штам коронавірусу Covid-19 «Дельта» офіційно діагностовано різними способами вже у понад 600 осіб.

Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що масова вакцинація – єдиний спосіб уникнути стрімкого розповсюдження вірусу і повторення локдауну.