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    Covid-19 у столиці: в якому районі Києва найбільше хворіють

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    Найбільше випадків захворювання зафіксували в Солом'янському районі &ndash; 47 - Covid-19 у столиці: в якому районі Києва найбільше хворіють
    Найбільше випадків захворювання зафіксували в Солом'янському районі – 47
    Фото:Цензор.НЕТ

    В цілому коронавірус подолали 216 012 жителів столиці

    За минулу добу в столиці зафіксували 204 випадки коронавірусу. У лікарні госпіталізували 29 хворих коронавірусом і 60 осіб з підозрою на Covid-19 і з пневмоніями. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на сторінці у Facebook.

    «204 підтверджених випадки захворювання коронавірусом за добу в столиці. Одна людина померла. А підтверджених випадків захворювання на сьогоднішній день – 224 224», – зазначив мер Києва Віталій Кличко в Фейсбуці.

    Захворіли 114 жінок у віці від 18 до 89 років, 75 чоловіків у віці від 18 до 83 років, а також 6 дівчаток від 3 до 13 років і 9 хлопчиків від 1 місяця до 14 років.

    Одужали за минулу добу 150 осіб. В цілому коронавірус подолали 216 012 жителів столиці.

    Найбільше випадків захворювання зафіксували в Солом'янському районі – 47, в Подільському – 38, і в Шевченківському районі – 28 випадків.

    Нагадаємо, у столиці знизилась захворюваність на грип та ГРВІ.

    До слова, у ПАР попереджають про небезпеку нового штаму Covid-19.

    Нагадаємо, в Україні штам коронавірусу Covid-19 «Дельта» офіційно діагностовано різними способами вже у понад 600 осіб.

    Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що масова вакцинація – єдиний спосіб уникнути стрімкого розповсюдження вірусу і повторення локдауну.

    Теги: Віталій Кличко мер вакцинація коронавірус
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    Covid-19 у столиці: в якому районі Києва найбільше хворіють