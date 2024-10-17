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Мурал із Будановим і ромашками має бути замальований: столична влада пояснила наказ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Мурал із Будановим і ромашками має бути замальований: столична влада пояснила наказ
У Києві замалювали мурал з Будановим
фото: з відкритих джерел

Будинок на Введенській занесений до Державного реєстру нерухомих памʼяток України

Мурал на бічному фасаді будинку-памʼятки архітектури місцевого значення вул. Введенська, 6, присвячений очільнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову,нанесено самовільно. Тому він має бути замальований. Про це повідомляє пресслужба Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

Як зазначається, мурал нібито був самовільно нанесений на бічному фасаді будинку-памʼятки архітектури місцевого значення за адресою вул. Введенська, 6, що охороняється законодавством України у сфері охорони культурної спадщини. Там зазначили, що цей будинок занесений до Державного реєстру нерухомих памʼяток України.

Мурал із Будановим і ромашками має бути замальований: столична влада пояснила наказ фото 1

«Відповідно до частини другої статті 24 Закону України «Про охорону культурної спадщини» використання памʼятки має здійснюватися відповідно до визначених або встановлених режимів використання, у спосіб, що потребує якнайменших змін і доповнень памʼятки та забезпечує збереження її елементів матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоби тощо», – йдеться у повідомленні.

У Департаменті також нагадали, що у червні 2024 року Київська міська рада прийняла рішення про порядок нанесення монументальних розписів (муралів), який є обов’язковим для врахування.

Департаментом видано Приписи з вимогою привести фасад пам’ятки за адресою: вул. Введенська, 6 до належного стану.
Разом з тим, містом буде запропоновано альтернативне місце у міському просторі, яке за умови проходження процедури описаної в Порядку та отримання відповідних погоджень, можна буде використати для реалізації даної ініціативи.

Разом із тим, Київ запропонує альтернативне місце в міському просторі, яке можна буде використати для реалізації цієї ініціативи – згідно з ухваленим Порядком та відповідними погодженнями.

Раніше повідомлялося, що на Подолі у Києві з’явився масштабний мурал, намальований стрітарт-художницями сестрами Мішель та Ніколь Фельдман. На ньому зображений начальник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Кирило Буданов.

Стінопис присвячений українським військовослужбовцям. На ньому зображений чоловік у чорному однострої, який стоїть поміж ромашок та тримає на руках кота, а поруч на квітах сидить пташка. Над усією композицією розправила крила сова, яка нагадує емблему ГУР МО.

Нагадаємо, неподалік, на вулиці Нижній Вал, з’явився ще один мурал, присвячений українським розвідникам під назвою Sapiens Dominabitur Astris – напис з емблеми української розвідки. Його намалював відомий український художник Володимир Манжос із псевдонімом WaOne Interesni Kazki.

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Теги: Кирило Буданов памятник художник мурал будинок монумент

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