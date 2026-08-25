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До Дня Незалежності у столичному сквері на Почайній з'явилося 500 нових рослин

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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До Дня Незалежності у столичному сквері на Почайній з'явилося 500 нових рослин
Висаджування нових рослин у сквері на Почайній
фото: КМДА

Ініціатива спрямована на відновлення зелених зон українських міст, які постраждали або зазнали шкоди внаслідок бойових дій

У сквері на Почайній у Києві висадили 500 нових рослин до Дня Незалежності України. Висадку здійснили у межах екологічного проєкту Post War Greening за участі фахівців КП УЗН Подільського району та КО «Київзеленбуд». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Ініціатива Post War Greening спрямована на відновлення зелених зон українських міст, які постраждали або зазнали шкоди внаслідок бойових дій. У межах проєкту фіксують випадки знищення насаджень та допомагають громадам їх відновлювати.

Ініціатива Post War Greening спрямована на відновлення зелених територій українських міст, пошкоджених унаслідок війни
Ініціатива Post War Greening спрямована на відновлення зелених територій українських міст, пошкоджених унаслідок війни
фото: КМДА

Загалом за час існування цієї екологічної ініціативи в Києві та інших регіонах України висадили вже понад 5 тисяч рослин. Зокрема, у столиці раніше озеленювали території на Подолі, у парку «Кинь-Грусть» та на інших локаціях.

Нагадаємо, у Києві на Співочому полі відкрилася нова квіткова виставка «Муркотлива Україна». Головними героями експозиції стали квіткові інсталяції у вигляді українських котиків. Цього разу виставка поєднує квіти та образи пухнастих улюбленців. У композиціях можна побачити різних котиків – деякі з них можуть нагадати відвідувачам домашніх улюбленців або навіть самих себе.

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Теги: екологія рослини Київ

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