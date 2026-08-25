До Дня Незалежності у столичному сквері на Почайній з'явилося 500 нових рослин

Ініціатива спрямована на відновлення зелених зон українських міст, які постраждали або зазнали шкоди внаслідок бойових дій

У сквері на Почайній у Києві висадили 500 нових рослин до Дня Незалежності України. Висадку здійснили у межах екологічного проєкту Post War Greening за участі фахівців КП УЗН Подільського району та КО «Київзеленбуд». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Ініціатива Post War Greening спрямована на відновлення зелених зон українських міст, які постраждали або зазнали шкоди внаслідок бойових дій. У межах проєкту фіксують випадки знищення насаджень та допомагають громадам їх відновлювати.

Ініціатива Post War Greening спрямована на відновлення зелених територій українських міст, пошкоджених унаслідок війни фото: КМДА

Загалом за час існування цієї екологічної ініціативи в Києві та інших регіонах України висадили вже понад 5 тисяч рослин. Зокрема, у столиці раніше озеленювали території на Подолі, у парку «Кинь-Грусть» та на інших локаціях.

Нагадаємо, у Києві на Співочому полі відкрилася нова квіткова виставка «Муркотлива Україна». Головними героями експозиції стали квіткові інсталяції у вигляді українських котиків. Цього разу виставка поєднує квіти та образи пухнастих улюбленців. У композиціях можна побачити різних котиків – деякі з них можуть нагадати відвідувачам домашніх улюбленців або навіть самих себе.