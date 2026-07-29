Сезон гортензій у Києві: де знайти 100-метрову алею та моносади (перелік адрес)

Гортензії тривалий час зберігають декоративність, добре вписуються в різні зелені композиції та мають чимало видів і сортів

Гортензії дедалі частіше з’являються в міському просторі

У Києві триває сезон цвітіння гортензій – зараз вони у своїй найпишнішій фазі. Великі суцвіття прикрашають парки, сквери, набережні та інші зелені зони столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Гортензії у Парку Партизанської слави фото: КМДА

Гортензії дедалі частіше з’являються в міському просторі. Вони тривалий час зберігають декоративність, добре вписуються в різні зелені композиції та мають чимало видів і сортів. Особливу увагу привертають рослини, у яких забарвлення суцвіть змінюється впродовж сезону. Тож одна й та сама локація може виглядати по-різному від початку до завершення цвітіння.

У столиці є моносади, де декоративні кущі висаджені великими масивами. А також є алея гортензій завдовжки понад 100 метрів, яка вже кілька років поспіль привертає увагу відвідувачів.

Алея з гортензіями фото: КМДА

Ці багаторічні кущі вважаються невибагливими, утім потребують регулярного догляду. Щоб вони добре розвивалися та рясно цвіли, фахівці районних КП УЗН доглядають за ними протягом тривалого часу. І пишне цвітіння, яке сьогодні можна побачити в різних куточках Києва, часто є результатом кількох років роботи озеленювачів.

Яскрава клумба з використанням волотистих гортензій фото: КМДА

Гортензії біля муралу з псом Патроном у парку «Відрадний» фото: КМДА

Волотисті гортензій у компанії із японською спіреєю

Наразі помилуватися гортензіями можна щонайменше на 46 локаціях у дев'яти районах столиці.

Голосіївський район

Сквер ім. Дмитра Пешева;

парк ім. Максима Рильського.

Дарницький район

Парк «Партизанської слави»;

парк «Воїнів-інтернаціоналістів»;

сквер ім. Петра Горянського;

сквер ім. Олександра Кошиця.

Деснянський район

Парк з водними об’єктами вздовж просп. Романа Шухевича (між просп. Червоної Калини та вул. Оноре де Бальзака);

сквер на перетині вул. Кубанської України, 20 та просп. Лісового, 31.

Дніпровський район

Дарницька площа;

сквер у селищі ДВРЗ (вул. Алматинська);

Гідропарк;

Русанівська набережна;

Дніпровська набережна;

сквер ім. Святослава Алексапольського;

парк «Перемога»;

сквер біля Дніпровської в м. Києві районної державної адміністрації;

парк «Тельбін» (біля бювету);

транспортна розв’язка біля ст. м. «Лівобережна».

Оболонський район

Вже починають рожевіти гортензії на популярній серед жителів Оболоні «Дорозі до храму» фото: glavcom.ua

Сквер на просп. Володимира Івасюка, 24–24-А («Дорога до храму»);

сквер на пл. Тараса Шевченка;

сквер на перетині вул. Героїв Дніпра, 35 та просп. Оболонського, 49;

транспортна розв’язка на перетині просп. Степана Бандери та Володимира Івасюка;

бульварна зона вздовж вул. Левка Лук’яненка;

парк «Наталка».

Печерський район

Липський бульвар;

сквер біля театру ім. Івана Франка;

сквер на вул. Архітектора Городецького;

вул. Басейна.

Подільський район

Мінісквер на вул. Івана Виговського, 20;

сквер біля ст. м. «Тараса Шевченка».

Солом’янський район

Сквер на просп. Повітряних Сил, 41;

парк «Відрадний»;

парк «Орлятко»;

парк ім. Миколи Зерова;

сквер спортсменів-захисників України;

парк ім. Сергія Параджанова;

сквер біля кінотеатру «Супутник»;

сквер на Чоколівському бульварі біля музичної школи.

Шевченківський район

Парк «Веселка»;

парк «Сирецький»;

сквер на вул. Кудрявській;

сквер на вул. Олени Теліги;

вул. Володимирська;

парк ім. Тараса Шевченка;

сквер на вул. Січових Стрільців, 28;

парк на схилах Пейзажної алеї.

Нагадаємо, на озері Тельбін, що у Дніпровському районі столиці, триває період цвітіння німфей, або водяних лілій. Рожеві, малинові та жовті квіти зараз тішать око місцевих мешканців та гостей житлового масиву Березняки. Розкішна квіткова локація з'явилася на водоймі кілька років тому завдяки ініціативі самих киян.