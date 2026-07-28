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Незаконний виїзд до Молдови за 14 тис. євро: у Києві затримано організатора схеми

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Незаконний виїзд до Молдови за 14 тис. євро: у Києві затримано організатора схеми
Передача готівки для обміну на криптовалюту відбувалася у приміщенні одного з пунктів обміну валют, де ділка й затримали правоохоронці
фото: Прокуратура України

Аби приховати сліди, організатор схеми вимагав перевести кошти на вказаний ним криптогаманець

У Києві правоохоронці затримали 25-річного уродженця Запоріжжя, який обіцяв військовозобов’язаному незаконно переправити його до Молдови за 14 тис. євро та $1 тис. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними слідства, фігурант запропонував «клієнту» виїхати до Республіки Молдова поза офіційними пунктами пропуску. Усі деталі та маршрут поїздки зловмисник обіцяв надати лише після повної розплати. Основними умовами були 14 тис. євро, які потрібно було перерахувати заздалегідь, та ще $1 тис. безпосередньо перед перетином кордону.

Аби приховати сліди, організатор схеми вимагав перевести кошти на вказаний ним криптогаманець. Передача готівки для обміну на криптовалюту відбувалася у приміщенні одного з пунктів обміну валют, де ділка й затримали правоохоронці.

Фігуранта справи затримали після отримання грошей
Фігуранта справи затримали після отримання грошей
фото: Київська міська прокуратура

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України).

Санкція статті передбачає від семи до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, Київська обласна прокуратура повідомила про підозру 64-річному жителю регіону, який організував схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Свої «послуги» зловмисник оцінив у 18 тис. євро. За матеріалами справи, підозрюваний знайшов чоловіка призовного віку, якому пообіцяв організувати виїзд з країни в обхід встановлених обмежень.

Раніше у Києві затримали 34-річного чоловіка, який продавав фіктивне працевлаштування на критично важливих об'єктах для уникнення мобілізації. Свої послуги він оцінив у $1,7 тис. Киянин підшукував чоловіків призовного віку та запевняв, що має вплив на осіб, уповноважених приймати рішення щодо працевлаштування на критично важливі підприємства, де працівникам оформлюють офіційне бронювання.

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Теги: кордон Молдова прокуратура Запоріжжя Київ

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