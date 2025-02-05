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Правоохоронці попереджають пенсіонерів про нову схему шахрайства

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Правоохоронці попереджають пенсіонерів про нову схему шахрайства
Пенсіонери можуть стати жертвами шахраїв
фото з відкритих джерел

Кіберполіція та Пенсійний фонд застерігають пенсіонерів від шахраїв

Зловмисники розповсюджують у соціальних мережах та месенджерах неправдиву інформацію про нібито нові правила нарахування пенсійних виплат. Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду України.

Шахраї видають себе за представників ПФУ та пропонують заповнити «офіційну анкету» на підконтрольних сайтах.

«Звертаємо вашу увагу: такі повідомлення є фейковими! Вони не мають жодного відношення до діяльності Пенсійного фонду України та створені виключно з метою введення громадян в оману», – йдеться у повідомленні.

Зловмисники публікують оголошення з гучними заголовками та посиланням на підроблений сайт, стилізований під офіційний ресурс. Аферисти закликають пенсіонерів терміново заповнити анкету, використовуючи методи соціальної інженерії.

У результаті громадяни, не підозрюючи обману, вводять свої особисті та банківські дані на сторонніх ресурсах, які одразу стають відомі зловмисникам і можуть бути використані у шахрайських схемах.

Як не потрапити на гачок шахраїв?

  • Довіряйте лише офіційним джерелам – усі зміни щодо пенсійних виплат публікуються передусім на вебпорталі Пенсійного фонду України
  • Перевіряйте посилання – офіційні сайти державних установ завжди мають домен gov.ua.
  • Не переходьте за підозрілими посиланнями – навіть якщо їх надіслали знайомі, адже їхні акаунти могли бути зламані.
  • Не розголошуйте свої персональні дані – Фонд не вимагає вводити конфіденційну інформацію через анкети у месенджерах.
  • Попередьте рідних та близьких – шахраї часто орієнтуються на людей поважного віку, тому важливо вчасно розповідати їм про можливу загрозу.

Будьте обачні та не дозволяйте зловмисникам скористатися вашою довірою.

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Теги: Пенсійний фонд шахрайство злочин поліція пенсіонери

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