За минулу добу в Києві виявлено менш як 200 нових хворих на коронавірус

24 червня у Києві від ускладнень коронавірусної хвороби померла одна людина

За минулу добу, 24 червня, у Києві коронавірус виявлено у 196 людей. Це на 27 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 22 червня було 223 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 213030 випадків захворювання на Covid-19.



Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 203934 особи (за добу 24 червня 387)

померли 5186 осіб (за добу 1)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 127175 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 53 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 51 особу.



Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 123275 осіб (за добу 24 червня 255)

померли 2742 людини (за добу 13)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2232790 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 24 червня зафіксовано 876 хворих на коронавірус.



За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (196), Запорізькій (72) Дніпропетровській (63), Харківській (56) та Донецькій (53) областях.



Нагадаємо, за добу 23 червня в Києві виявили 223 хворих на коронавірус, не померло жодної людини.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

Минулого тижня у Центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру в Києві, вакцинували 4623 особи. Загалом же за тиждень у столиці вакцинували 56493 містян. На сьогодні у столиці вакциновано 223415 осіб.

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