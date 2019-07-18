Евакуатори вийшли на «полювання» до ТРЦ Ocean Plaza
Евакуатори почали забирати порушників правил паркування на вулиці Антоновича
Сьогодні, 18 липня, Центр організації дорожнього руху столиці спільно з Патрульною поліцією Києва працюють над упорядкуванню руху громадського транспорту на вулиці Антоновича.
Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.
Зокрема, вранці автомобілі-евакуатори КП «Центр організації дорожнього руху» почали забирати автомобілі-порушники правил паркування поблизу ТРЦ Ocean Plaza.
Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.
10 липня у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях.
У столиці на центральних вулицях з 10 по 15 липня було евакуйовано 72 автомобілі, які порушили ПДР.
17 липня з бульвару Тараса Шевченка та вулиці Саксаганського було евакуйовано 9 автомобілів порушників правил паркування.
КП «Київтранспарксервіс» повідомляє, що наразі штрафмайданчики, куди евакуюють автомобілі, вже переповнені.
«Через переповненість штрафмайданчиків ДП «Інформ-ресурс» (на вул. Хоткевича, 20б та на вул. Пухівській, 3) ми готуємо до експлуатації новий на 100 машиномісць в Деснянському районі», - зазначили комунальники.