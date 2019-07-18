  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Евакуатори вийшли на «полювання» до ТРЦ Ocean Plaza

    • Розсилка
    Автомобілі-евакуатори КП &laquo;Центр організації дорожнього руху&raquo; на вул. Антоновича - Евакуатори вийшли на «полювання» до ТРЦ Ocean Plaza
    Автомобілі-евакуатори КП «Центр організації дорожнього руху» на вул. Антоновича
    Фото: Центр організації дорожнього руху Києва

    Евакуатори почали забирати порушників правил паркування на вулиці Антоновича

    Сьогодні, 18 липня, Центр організації дорожнього руху столиці спільно з Патрульною поліцією Києва працюють над упорядкуванню руху громадського транспорту на вулиці Антоновича.

    Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

    Зокрема, вранці автомобілі-евакуатори КП «Центр організації дорожнього руху» почали забирати автомобілі-порушники правил паркування поблизу ТРЦ Ocean Plaza.

    Читайте також

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Евакуатори вийшли на «полювання» до ТРЦ Ocean Plaza
    Евакуатори вийшли на «полювання» до ТРЦ Ocean Plaza
    Евакуатори вийшли на «полювання» до ТРЦ Ocean Plaza
    Евакуатори вийшли на «полювання» до ТРЦ Ocean Plaza
    Евакуатори вийшли на «полювання» до ТРЦ Ocean Plaza

    Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

    10 липня у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях.

    У столиці на центральних вулицях з 10 по 15 липня було евакуйовано 72 автомобілі, які порушили ПДР.

    17 липня  з бульвару Тараса Шевченка та вулиці Саксаганського було евакуйовано 9 автомобілів порушників правил паркування.

    КП «Київтранспарксервіс» повідомляє, що наразі штрафмайданчики, куди евакуюють автомобілі, вже переповнені.

    «Через переповненість штрафмайданчиків ДП «Інформ-ресурс» (на вул. Хоткевича, 20б та на вул. Пухівській, 3) ми готуємо до експлуатації новий на 100 машиномісць в Деснянському районі», - зазначили комунальники.

    Читайте також
    Київ ПДР автомобіль інспекція парковка інспектор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ