Евакуатори вийшли на «полювання» до ТРЦ Ocean Plaza



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Автомобілі-евакуатори КП «Центр організації дорожнього руху» на вул. Антоновича Фото: Центр організації дорожнього руху Києва

Евакуатори почали забирати порушників правил паркування на вулиці Антоновича

Сьогодні, 18 липня, Центр організації дорожнього руху столиці спільно з Патрульною поліцією Києва працюють над упорядкуванню руху громадського транспорту на вулиці Антоновича.

Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

Зокрема, вранці автомобілі-евакуатори КП «Центр організації дорожнього руху» почали забирати автомобілі-порушники правил паркування поблизу ТРЦ Ocean Plaza.

Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

10 липня у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях.

У столиці на центральних вулицях з 10 по 15 липня було евакуйовано 72 автомобілі, які порушили ПДР.

17 липня з бульвару Тараса Шевченка та вулиці Саксаганського було евакуйовано 9 автомобілів порушників правил паркування.

КП «Київтранспарксервіс» повідомляє, що наразі штрафмайданчики, куди евакуюють автомобілі, вже переповнені.

«Через переповненість штрафмайданчиків ДП «Інформ-ресурс» (на вул. Хоткевича, 20б та на вул. Пухівській, 3) ми готуємо до експлуатації новий на 100 машиномісць в Деснянському районі», - зазначили комунальники.