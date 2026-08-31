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Оголошено дату прощання з парамедикинею Євою Ройтер, яка загинула під час удару по Києву

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Оголошено дату прощання з парамедикинею Євою Ройтер, яка загинула під час удару по Києву
Єва Ройтер здійснювала евакуацію поранених воїнів із найгарячіших точок фронту
фото з Facebook-сторінки Яни Зінкевич

Парамедикиня батальйону «Госпітальєри» загинула від повторної атаки РФ на Київ у ніч проти 1 серпня, рятуючи поранених

У столиці 2 вересня відбудеться чин прощання з парамедикинею батальйону «Госпітальєри» Євою Ройтер. Дівчина загинула під час виконання службового обов'язку, надаючи допомогу пораненим. Про це повідомила командирка медичного батальйону «Госпітальєри» Яна Зінкевич, інформує «Главком».

Трагедія сталася під час нічного виїзду медичного екіпажу на місце ворожого влучання в Києві 1 серпня. Коли парамедики прибули рятувати людей, окупанти завдали повторного удару. Єві Ройтер було лише 25 років.

Єві Ройтер було 25 років
Єві Ройтер було 25 років
фото: Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

Розклад церемонії прощання 2 вересня:

  • 12:00 – відспівування у Михайлівському Золотоверхому соборі;
  • 13:30 – вшанування пам’яті на Майдані Незалежності;
  • 15:00 – поховання на Берковецькому кладовищі (біля Алеї Героїв).

Рідні та побратими просять приходити на церемонію у вишиванках та приносити живі квіти, м’які іграшки й українські прапори.

До повномасштабного вторгнення Єва Ройтер навчалася в академії мистецтв, займалася мистецтвознавством та працювала у сфері геймдеву. У листопаді 2022 року вона добровільно долучилася до «Госпітальєрів», евакуйовувала поранених із найгарячіших точок фронту та працювала на стабпунктах.

Парамедикиня батальйону «Госпітальєри» Єва Ройтер
Парамедикиня батальйону «Госпітальєри» Єва Ройтер
фото: Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

Окрім медичної допомоги, з 2024 по літо 2025 року Єва служила в роті ударних БпЛА 25-ї окремої повітрянодесантної бригади та чергувала в медичних екіпажах під час атак на столицю.

Нагадаємо, у ніч проти 1 серпня Росія здійснила кілька хвиль балістичної атаки на Київ. У столиці пролунала серія потужних вибухів, а Повітряні сили та міська влада закликали мешканців терміново перебувати в укриттях. Внаслідок ударів зафіксовано руйнування, пожежі та пошкодження житлових будинків у кількох районах міста, є загиблі та постраждалі. 

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Теги: Київ військові

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