У Деснянському районі киянка незаконно прибудувала до квартири салон краси

Жінка самовільно зайняла земельну ділянку, де облаштувала салон краси з окремим виходом

У Києві 50-річна власниця квартири на першому поверсі самовільно зайняла земельну ділянку та звела прибудову з окремим входом, яку облаштувала під салон краси. Жінці повідомили про підозру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

«Слідчі та оперативники Деснянського управління поліції за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури викрили протиправну діяльність 50-річної киянки», – йдеться у повідомленні.

Правопорушниці повідомлено про підозру у самовільному будівництві на самовільно зайнятій земельній ділянці фото: Національна поліція України

Як зазначили у пресслужбі, жінка є власницею трикімнатної квартири на першому поверсі одного з житлових будинків на проспекті Червоної Калини. Втім, вона самовільно зайняла земельну ділянку та прибудувала до квартири приміщення, яке облаштувала під салон краси з окремим виходом та східцями.

Слідчі повідомили правопорушниці про підозру за ч. 3 ст. 197-1 Кримінального кодексу України – самовільне будівництво споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці.

Нагадаємо, Верховний Суд остаточно повернув територіальній громаді Києва земельну ділянку, яка частково розташована в межах акваторії затоки річки Дніпро та на території ландшафтного заказника місцевого значення «Острів Жуків». Йдеться про ділянку площею майже 0,1 га у Голосіївському районі столиці. Ще у 2009 році Київська міська рада передала цю землю у приватну власність фізичній особі для будівництва та обслуговування житлового будинку. Після цього заповідну землю кілька разів перепродавали, і в результаті черговим власником став громадянин РФ.