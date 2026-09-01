Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Деснянському районі киянка незаконно прибудувала до квартири салон краси

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Деснянському районі киянка незаконно прибудувала до квартири салон краси
Незаконно збудований салон краси на проспекті Червоної Калини
фото: Національна поліція України

Жінка самовільно зайняла земельну ділянку, де облаштувала салон краси з окремим виходом 

У Києві 50-річна власниця квартири на першому поверсі самовільно зайняла земельну ділянку та звела прибудову з окремим входом, яку облаштувала під салон краси. Жінці повідомили про підозру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

«Слідчі та оперативники Деснянського управління поліції за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури викрили протиправну діяльність 50-річної киянки», – йдеться у повідомленні.

Правопорушниці повідомлено про підозру у самовільному будівництві на самовільно зайнятій земельній ділянці
Правопорушниці повідомлено про підозру у самовільному будівництві на самовільно зайнятій земельній ділянці
фото: Національна поліція України

Як зазначили у пресслужбі, жінка є власницею трикімнатної квартири на першому поверсі одного з житлових будинків на проспекті Червоної Калини. Втім, вона самовільно зайняла земельну ділянку та прибудувала до квартири приміщення, яке облаштувала під салон краси з окремим виходом та східцями.

Слідчі повідомили правопорушниці про підозру за ч. 3 ст. 197-1 Кримінального кодексу України – самовільне будівництво споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці.

Нагадаємо, Верховний Суд остаточно повернув територіальній громаді Києва земельну ділянку, яка частково розташована в межах акваторії затоки річки Дніпро та на території ландшафтного заказника місцевого значення «Острів Жуків». Йдеться про ділянку площею майже 0,1 га у Голосіївському районі столиці. Ще у 2009 році Київська міська рада передала цю землю у приватну власність фізичній особі для будівництва та обслуговування житлового будинку. Після цього заповідну землю кілька разів перепродавали, і в результаті черговим власником став громадянин РФ.

Теги: Київ забудова квартира

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мережа втратила частину товарних запасів через масовану російську атаку 20 серпня
Частину товарів втрачено. Відома мережа супермаркетів звернулася до українців
24 серпня, 15:09
Столичні приватні маршрутки поки ще не обладнані терміналами й не підключені до міської Автоматизованої системи обліку оплати проїзду
Валідатори у маршрутках Києва: влада відповіла, коли чекати змін
13 серпня, 14:10
Під час обшуків на складі виявили використані шприци, голки, ампули, леза для скальпелів, лабораторні матеріали та інші небезпечні медичні вироби
Шприци, скальпелі та інфіковані матеріали: у Києві виявлено склад небезпечних відходів (фото)
14 серпня, 09:22
Комунальники ремонтуватимуть ділянку вулиці — від будинку №9 до вул. Сергія Гусовського
У Печерському районі майже на місяць буде обмежено рух вулицею Панаса Мирного (схема)
18 серпня, 20:57
Амброзія – один із найнебезпечніших алергенів у світі
Пік цвітіння амброзії у Києві: куди повідомляти про виявлені осередки
19 серпня, 17:15
Уламки БпЛА впали на бізнес-центр у Києві
Окупанти знову вдарили по Києву. Уламки впали на бізнес-центр: є загиблий (оновлено)
20 серпня, 20:24
Кличко: Київ готує альтернативні джерела тепла на випадок руйнування центральних мереж
«Прораховано найскладніші сценарії»: Кличко розповів, як Київ готується до зимових атак
21 серпня, 15:42
Від руйнування до відновлення: у Дарницькому районі знову квітне клумба
На місці вирви знову квіти. У Дарницькому районі відновлено клумбу, знищену ворогом (фото)
24 серпня, 10:57
Обмеження руху пов'язано з проведенням охоронних заходів за участі іноземних делегацій
У центрі Києва обмежено рух транспорту
25 серпня, 07:03

Новини

У Деснянському районі киянка незаконно прибудувала до квартири салон краси
У Деснянському районі киянка незаконно прибудувала до квартири салон краси
Скільки води та продуктів варто тримати вдома: роз'яснення Держпродспоживслужби
Скільки води та продуктів варто тримати вдома: роз'яснення Держпродспоживслужби
У Києві третя за день повітряна тривога тривала чотири хвилини
У Києві третя за день повітряна тривога тривала чотири хвилини
«У нас антидронові штори»: як кияни реагують на влучання в їхній будинок (відео)
«У нас антидронові штори»: як кияни реагують на влучання в їхній будинок (відео)
Перерізала горло імениннику і пішла додому: оголошено вирок киянці за вбивство знайомого
Перерізала горло імениннику і пішла додому: оголошено вирок киянці за вбивство знайомого
Зеленський у День знань відвідав відбудовану школу на Київщині (відео)
Зеленський у День знань відвідав відбудовану школу на Київщині (відео)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2026
98K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
79K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
79K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних
60K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках

Новини

Депутати зможуть голосувати в укритті. Рада показала нову систему (фото, відео)
Сьогодні, 15:02
Вбивство 15-річної дівчини на Одещині. Молодику оголошено підозру
Сьогодні, 14:29
Посилки до €150 залишаються без мита: Рада провалила голосування
Сьогодні, 13:41
Глава дипломатії ЄС закликала передати Україні ракети, термін придатності яких спливає
Сьогодні, 13:35
Путін передумав зустрічатися з главою ЦРУ після розмов зі спецслужбами – ЗМІ
Сьогодні, 12:59
У Білорусі повторюється ситуація, яку фіксували перед вторгненням Росії у 2022 році
Сьогодні, 10:23

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua