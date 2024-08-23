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У Києві завершають будівництво укриттів у двох закладах освіти (фото)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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У Києві завершають будівництво укриттів у двох закладах освіти (фото)
Інспекція ходу завершення будівництва укриттів у закладах освіти Дарницького району
фото: КМДА, Михайло Криволапов

За останні два роки місткість укриттів у закладах загальної освіти столиці збільшилася на 67 тисяч місць

Будівництво та облаштування укриттів ще у двох закладах освіти Дарницького району планують завершити на початку осені 2024 року. Такі терміни введення в експлуатацію захисних споруд визначили під час виїзної перевірки ходу завершення будівництва за участю першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника та заступника голови КМДА Вячеслава Непопа.

«Облаштування безпечних умов у закладах освіти – одне з наших пріоритетних завдань, як в межах підготовки до нового навчального року, так і загалом, як планова робота. У двох установах Дарницького району на завершальній стадії роботи з будівництва та облаштування укриттів, які відповідатимуть усім вимогам безпеки та вміщатимуть разом 540 людей. Роботи мають завершитись у третьому кварталі 2024 року, тому вже на початку осені ми очікуємо введення в експлуатацію», – сказав Микола Поворозник.

Як розповів Вячеслав Непоп, укриття будуть розраховані на кількість дітей, які відвідують ці заклади, та загальну кількість персоналу. Так, вже виконані роботи з влаштування монолітного залізобетонного каркаса підземної та надземної частин споруди, прокладені зовнішні мережі електропостачання.

«У підземних частинах цих двох укриттів вже зробили гідроізоляцію та утеплення зовнішніх стін, облаштували захисні герметичні двері, утеплили підлогу. Наразі тривають внутрішні та зовнішні оздоблювальні роботи, монтаж інженерних мереж і вентиляційного обладнання. Ми слідкуємо за тим, аби підрядник виконав роботи вчасно та в повній мірі, адже хочемо запустити ці об'єкти на початку навчального року», – додав Вячеслав Непоп.

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Інспекція ходу завершення будівництва укриттів у закладах освіти Дарницького району
фото: КМДА, Михайло Криволапов

Замовником будівництва укриттів на цих об'єктах виступило КП «Житлоінвестбуд-УКБ». Роботи розпочались наприкінці 2023 року.

Нагадаємо, за останні два роки місткість укриттів у закладах загальної освіти столиці збільшилася на 67 тисяч місць. Тому з огляду на безпекову ситуацію та додаткове облаштування укриттів, столичним школам у новому навчальному році рекомендують організувати освітній процес максимально в очному форматі.

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Теги: Київ школа будівництво укриття

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