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У перший день нового навчального року окупанти пошкодили заклад освіти в Києві (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У перший день нового навчального року окупанти пошкодили заклад освіти в Києві (фото)
Пошкоджений внаслідок ворожої атаки навчальний заклад у Києві, 2 вересня 2024 р.
фото: Київська міська прокуратура

Понівечена цивільна інфраструктура в шести районах столиці

Унаслідок масованої атаки РФ на столицю поранені троє людей, пошкоджено котельню освітнього закладу. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Близько п’ятої години ранку 2 вересня росіяни здійснили повітряну атаку різними видами ракет та БпЛА на Україну та столицю.

У Києві станом на 11:00 ранку відомо про трьох поранених. Зокрема, в Солом'янському районі осколкове поранення отримав 32-річний чоловік, унаслідок вибухово-звукової хвилі травмовано 19-річну дівчину. Також у Святошинському районі 24-річна жінка отримала забої та черепно-мозкову травму.

Зафіксовані руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури у шести районах Києва:

  • у Шевченківському районі пошкоджено нежитлові приміщення;
  • у Голосіївському – дах під’їзду житлового будинку, а також будівлю котельні на території освітнього закладу;
  • у Солом’янському – нежитлові приміщення;
  • у Дніпровському – нежитлову будівлю та автомобіль;
  • у Святошинському – офісні приміщення та автомобілі;
  • у Подільському – уламками пошкоджено автомобіль.

На місцях подій працюють екстрені служби.

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Наслідки атаки на Київ, 2 вересня 2024 р.
фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, що в ніч на 2 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Київщині, Сумщині та Харківщині, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, також атакували ударними БпЛА типу Shahed з південного напрямку.

До слова, в Києві рятувальники ліквідовували наслідки ранкової атаки у Святошинському, Голосіївському та Шевченківському районах столиці.

Крім того, під ранкову атаку потрапила й Київщина. Влучань в об’єкти інфраструктури та постраждалих немає. Однак унаслідок падіння уламків щбитих цілей виникли пожежі, пошкоджень зазнали три приватні будинки та два автомобілі.

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Теги: Київ освіта навчання ракетна атака

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