Росія атакувала Київ балістикою, Зеленський визначився з прем'єром: головне за ніч 16 липня
Дрони вдарили по стратегічному аеродрому в Енгельсі; Аргентина вийшла у фінал ЧС-2026
Ніч на 16 липня розпочалася з балістичного удару по Києву – серія вибухів пролунала в кількох районах, спалахнули пожежі. Паралельно Зеленський оголосив кандидата на посаду прем'єр-міністра, а безпілотники вдарили по стратегічному аеродрому в Енгельсі. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 16 липня.
Росія атакувала Київ балістикою
Ворог завдав балістичного удару по Києву – вибухи пролунали в кількох районах. У Святошинському влучили в складські приміщення, у Дарницькому – уламки ракети впали на нежитловій ділянці, пізніше там зафіксували ще одне влучання в нежитлову будівлю. На обох локаціях спалахнули пожежі.
Зеленський визначився з кандидатом на посаду прем'єра
Президент України оголосив кандидатуру на посаду прем'єр-міністра. Рішення ухвалене в день звільнення попереднього уряду.
Дрони вдарили по стратегічному аеродрому в Енгельсі
Безпілотники атакували аеродром в Енгельсі – базу стратегічної авіації Росії, звідки злітають бомбардувальники Ту-95 і Ту-160, що завдають ударів по Україні.
Аргентина вийшла у фінал Чемпіонату світу-2026
У яскравому поєдинку Аргентина здолала Англію і вийшла у фінал Чемпіонату світу-2026.
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