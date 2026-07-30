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Масована атака на Україну – є загиблі, дрони вдарили по РФ: головне за ніч 30 липня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Масована атака на Україну – є загиблі, дрони вдарили по РФ: головне за ніч 30 липня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 30 липня 2026 року

Ніч на 30 липня стала однією з найважчих за останні тижні: Росія завдала масованого удару по кількох регіонах України – горять житлові будинки у Львові, під завалами біля Кривого Рогу знайшли тіла дітей і дорослих. Водночас дрони вперше за всю війну вдарили по об'єкту Wildberries за 700 км від України. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 30 липня.

Масована атака на Україну: Львів, Київ, Кривий Ріг, Харків, Вінниця

Росія завдала масованого удару по кількох регіонах України – застосовано балістику, крилаті ракети типу «Калібр» та «Циркон», а також ударні безпілотники. Стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 злетіли з аеродромів «Оленья» та «Українка». У Львові ракети влучили в два житлових будинки на вулицях Патона та Виговського – виникли пожежі, є постраждалі.

Масована атака на Україну – є загиблі, дрони вдарили по РФ: головне за ніч 30 липня фото 1

У Києві підтверджено загибель однієї людини, пошкоджено вестибюль станції метро «Почайна». У Харкові – влучання «шахеда» у промисловій зоні. Ракети також вдарили по Вінниці та Сумах.

Найтрагічніша картина – біля Кривого Рогу: ракета «Іскандер-М» прямо влучила у приватний будинок у селі Радушне, де жила багатодітна родина. Загинули шестеро – дівчатка 5 та 12 років і четверо дорослих. Поранені восьмеро, серед них двоє хлопчиків – 6 та 15 років. Рятувальна операція триває, кількість жертв може зрости.

Масована атака на Україну – є загиблі, дрони вдарили по РФ: головне за ніч 30 липня фото 2

Дрони вперше вдарили по об'єкту Wildberries за 700 км від України

Безпілотники вразили черговий об'єкт логістичної мережі Wildberries – на відстані понад 700 км від лінії фронту. Це найдальший задокументований удар по інфраструктурі маркетплейсу за весь час.

Масована атака на Україну – є загиблі, дрони вдарили по РФ: головне за ніч 30 липня фото 3

Федоров пояснив, хто вплинув на його відставку

Михайло Федоров назвав винного у своєму звільненні – і це, за його словами, не Сирський.

Масована атака на Україну – є загиблі, дрони вдарили по РФ: головне за ніч 30 липня фото 4

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Теги: Wildberries росія метро гроші Львів Кривий Ріг будинок ракета Михайло Федоров картина українка Харків

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