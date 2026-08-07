У Києві вандали скинули в озеро Йорданське прокатні велосипеди (фото)

Мотиви дій вандалів невідомі

На Оболоні зафіксували черговий випадок вандалізму – невідомі викинули в озеро Йорданське кілька орендованих велосипедів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Скинутий у воду транспорт належить до міського сервісу прокату. Велосипеди оснащені електронними модулями зчитування та акумуляторами, а вартість їхньої оренди становить від 150–250 грн за годину до 800 грн за добу. Мотиви вандалів наразі невідомі, однак не виключено, що після потрапляння води електроніка вийшла з ладу, і таким чином зловмисники намагалися уникнути оплати.

В озеро Йорданське невідомі викинули велосипеди, які здаються в прокат на вулицях Києва фото: соцмережі

Окрім прямого пошкодження майна, цей вчинок становить серйозну загрозу для екосистеми водойми. Електронні деталі та акумулятори містять небезпечні хімічні речовини. Потрапляючи у воду, вони витікають і забруднюють озеро, а повністю очистити від них живу природу практично неможливо.

Нагадаємо, фахівці комунального підприємства «Плесо» продовжують комплексні роботи з ліквідації наслідків забруднення озера Кирилівського та струмка Сирець, спричиненого російською атакою 2 липня. Цього тижня основні зусилля були зосереджені саме на Сирецькому струмку – місці, через яке нафтопродукти потрапили до озера. Роботи на Сирецькому струмку є одним із ключових етапів ліквідації наслідків забруднення.