Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві вандали скинули в озеро Йорданське прокатні велосипеди (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві вандали скинули в озеро Йорданське прокатні велосипеди (фото)
Скинутий у воду транспорт належить до міського сервісу прокату
фото: соцмережі

Мотиви дій вандалів невідомі

На Оболоні зафіксували черговий випадок вандалізму – невідомі викинули в озеро Йорданське кілька орендованих велосипедів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Скинутий у воду транспорт належить до міського сервісу прокату. Велосипеди оснащені електронними модулями зчитування та акумуляторами, а вартість їхньої оренди становить від 150–250 грн за годину до 800 грн за добу. Мотиви вандалів наразі невідомі, однак не виключено, що після потрапляння води електроніка вийшла з ладу, і таким чином зловмисники намагалися уникнути оплати.

В озеро Йорданське невідомі викинули велосипеди, які здаються в прокат на вулицях Києва
В озеро Йорданське невідомі викинули велосипеди, які здаються в прокат на вулицях Києва
фото: соцмережі

Окрім прямого пошкодження майна, цей вчинок становить серйозну загрозу для екосистеми водойми. Електронні деталі та акумулятори містять небезпечні хімічні речовини. Потрапляючи у воду, вони витікають і забруднюють озеро, а повністю очистити від них живу природу практично неможливо.

Нагадаємо, фахівці комунального підприємства «Плесо» продовжують комплексні роботи з ліквідації наслідків забруднення озера Кирилівського та струмка Сирець, спричиненого російською атакою 2 липня. Цього тижня основні зусилля були зосереджені саме на Сирецькому струмку – місці, через яке нафтопродукти потрапили до озера. Роботи на Сирецькому струмку є одним із ключових етапів ліквідації наслідків забруднення.  

Читайте також:

Теги: Київ велосипед водойма

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для родини Ірини Салікової це вже друга втрата домівки – раніше вона з мамою да трирічною дитиною вимушено виїхали з окупованого Херсона
«Вдруге втратили дім»: переселенка з Херсона розповіла про бюрократію після удару по Києву
27 липня, 16:27
Сонячний окунь
У водоймах Києва оселився «окунь-піранья»
26 липня, 21:33
Дорожники закликають водіїв враховувати обмеження під час планування своїх маршрутів
Рух на Кільцевій дорозі буде частково обмежено протягом тижня: де саме триватимуть роботи
20 липня, 12:08
Станція метро «Лукʼянівська» тимчасово зачинена через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюлю
У Києві через обстріл не працюватиме одна з ключових станцій метро: подробиці
19 липня, 06:29
Фідан опинився у Києві під час балістичного обстрілу Росії
Турецький міністр застав нічну балістичну атаку на Київ
16 липня, 12:28
Наслідки атаки на Київ у ніч на 16 липня
Наслідки атаки на Київ: поліція звернулася до водіїв
16 липня, 07:11
Ада Роговцева незабаром відзначатиме 89-річчя
Ада Роговцева розповіла, як зустріне своє 89-річчя
15 липня, 09:39
Марина Хонда: «Нам не вистачає людських ресурсів»
Київ відчуває гострий дефіцит кадрів: яке рішення пропонує КМДА
8 липня, 19:13
На місцях прильотів працюють рятувальники
Понад 10 вибухів і пожежі: Росія масовано вдарила по Києву балістикою
8 липня, 01:16

Новини

Кирилівське озеро в Києві повторно забруднили нафтопродукти
Кирилівське озеро в Києві повторно забруднили нафтопродукти
У небі над Києвом після вибухів і дощу з’явилася подвійна веселка
У небі над Києвом після вибухів і дощу з’явилася подвійна веселка
Куди сходити у Києві 10-16 серпня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 10-16 серпня: дайджест культурних подій
У Броварах дівчинку, яка намагалася залізти на потяг, уразило струмом
У Броварах дівчинку, яка намагалася залізти на потяг, уразило струмом
Столицю атакували дрони, працювала ППО
Столицю атакували дрони, працювала ППО
Одна з найстаріших горил Європи, що мешкає у Київському зоопарку, відзначає день народження
Одна з найстаріших горил Європи, що мешкає у Київському зоопарку, відзначає день народження

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
87K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
42K
Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Путіна, показалася з обручкою на пальці

Новини

День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua