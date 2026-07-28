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На акції за Федорова у Львові затримали чоловіка з ножем: що відомо

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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На акції за Федорова у Львові затримали чоловіка з ножем: що відомо
Інцидент стався на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку
фото з відкритих джерел

Правоохоронці вилучили ніж і встановили особу затриманого

Під час акції проти відставки Михайла Федорова у Львові чоловік у балаклаві дістав ніж і рушив у бік спікерів. Його затримали учасники акції та передали поліції, особу вже встановлено. Про це повідомила поліція Львівської області, пише «Главком».

За попередньою інформацією поліції, інцидент стався близько 21:00 на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Чоловік із закритим балаклавою обличчям дістав ніж і почав рухатися в бік спікерів. Учасники акції затримали його та передали поліцейським, які перебували неподалік. На місце події прибули слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №1.

На акції за Федорова у Львові затримали чоловіка з ножем: що відомо фото 1
фото: Національна поліція України

Що відомо про затриманого

Правоохоронці встановили, що затриманий – 32-річний житель Новояворівська. З місця події вилучено ніж. За даними поліції, чоловік має розлади психічного здоров'я, і наразі вирішується питання щодо його поміщення до спеціального закладу.

На акції за Федорова у Львові затримали чоловіка з ножем: що відомо фото 2
фото: Національна поліція України

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив, що, за попередніми даними, чоловік мав намір напасти на учасників акції. Поліція встановлює всі обставини інциденту та перевіряє можливі мотиви.

Нагадаємо, масові акції за повернення Михайла Федорова тривають від 16 липня, коли новий склад Кабміну затвердили вже без нього. Протестувальники вимагають повернути його в Міністерство оборони, а також відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Згодом Зеленський запропонував Федорову посаду віцепрем'єра з військових інновацій.

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Теги: Львів поліція чоловік Михайло Федоров Ігор Зінкевич

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