Народженим у зоопарку Харкова ягуарам обрали «переможні» імена
Терехов: «Харківʼяни з невеликою перевагою проголосували за перший варіант – Ніка і Віка. Як богині Перемоги»
Українці обрали імена для двох дитинчат ягуарів, які народилися в харківському зоопарку. Імена тваринок, як і планувалося, мають символічне значення. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Настав час підбити підсумки конкурсу. Харківʼяни з невеликою перевагою проголосували за перший варіант – Ніка і Віка. Як богині Перемоги», – написав він.
«Невдовзі зв’яжемося з дівчиною, що їх запропонувала», – додав мер.
Вікторія – богиня перемоги у римській міфології, а Ніка – у давньогрецькій.
Нагадаємо, у червні Терехов запропонував мешканцям Харкова обрати імена для двох новонароджених ягуарів.
«У такі важкі часи, як нині, надзвичайно важливо помічати радісні події та ділитися ними один з одним. Місяць тому в харківському зоопарку народилося двоє чудових дитинчат ягуарів. Обидві – дівчатка. І я пропоную разом обрати їм імена!», – написав міський голова.
Він закликав людей залишати свої варіанти в коментарях.
«Ідеї приймаються будь-які. Але хочеться, щоб імена були влучними й відображали дух незламного Харкова!», – уточнив мер.
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