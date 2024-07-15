Народженим у зоопарку Харкова ягуарам обрали «переможні» імена

Імена тваринок, як і планувалося, мають символічне значення

Терехов: «Харківʼяни з невеликою перевагою проголосували за перший варіант – Ніка і Віка. Як богині Перемоги»

Українці обрали імена для двох дитинчат ягуарів, які народилися в харківському зоопарку. Імена тваринок, як і планувалося, мають символічне значення. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Настав час підбити підсумки конкурсу. Харківʼяни з невеликою перевагою проголосували за перший варіант – Ніка і Віка. Як богині Перемоги», – написав він.

«Невдовзі зв’яжемося з дівчиною, що їх запропонувала», – додав мер.

Вікторія – богиня перемоги у римській міфології, а Ніка – у давньогрецькій.

Нагадаємо, у червні Терехов запропонував мешканцям Харкова обрати імена для двох новонароджених ягуарів.

«У такі важкі часи, як нині, надзвичайно важливо помічати радісні події та ділитися ними один з одним. Місяць тому в харківському зоопарку народилося двоє чудових дитинчат ягуарів. Обидві – дівчатка. І я пропоную разом обрати їм імена!», – написав міський голова.

Він закликав людей залишати свої варіанти в коментарях.

«Ідеї приймаються будь-які. Але хочеться, щоб імена були влучними й відображали дух незламного Харкова!», – уточнив мер.

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