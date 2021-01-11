Хороші новини: за рік на Київщині народилось понад 10 тис. дітей

Хлопчиків народилося більше, ніж дівчаток

Впродовж 2020 року на Київщині народились понад 10 тисяч немовлят, серед них – понад 80 двійнят.

Про це повідомив очільник Київської обласної держадміністрації Василь Володін.

«Ділюсь хорошими новинами. У 2020 році в нас з’явились на світ 10257 малюків. Щиро сподіваюсь, що цьогоріч рівень народжуваності на Київщині буде не меншим», – сказав він.

Володін уточнив, що серед новонароджених – 5322 хлопчики і 4935 дівчаток. При цьому в 82 родинах Київщини народились двійнята.

«Зі свого боку ми з командою продовжимо працювати над тим, щоб розвивати регіон, розбудовувати об’єкти соціальної інфраструктури та залучати інвесторів для створення нових робочих місць. У комплексі це дасть нам можливість покращити рівень комфорту та безпеки наших жителів», – зазначив Володін.

До слова, минулого року Київська область стала лідером в Україні за кількістю створених додаткових місць у дитсадках. За оперативною інформацією, таких в закладах дошкільної освіти області з’явилось 2,745 тис.

Як повідомлялося, Україна готується перейти до перепису населення за реєстрами.

Кабінет міністрів встановив термін проведення Всеукраїнського перепису населення у 2023 році. За попередніми розрахунками, на виконання комплексу робіт з переписом населення необхідно понад 7,2 млрд грн. Із цих видатків близько 70% складає заробітна плата тимчасового переписного персоналу та нарахування на неї. Для підготовки та проведення перепису населення передбачається залучити понад 98 тисяч тимчасових працівників.

В Україні останній Всеукраїнський перепис населення відбувся у 2001 році. За цей час у країні відбулися значні економічні, демографічні та міграційні процеси, які суттєво вплинули на кількісний склад населення.

У лютому 2020 року Кабмін оголосив результати електронного перепису населення, згідно з яким, в Україні живе близько 37 млн. осіб (без урахування окупованих Донбасу і Криму). Чисельність населення Києва складає 3,7 млн осіб, а в Київській області проживає 2,286 млн осіб.

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