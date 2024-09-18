Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ветеран із Ірпеня здобув три «золота» на Strong Spirit’s Games 2024

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ветеран із Ірпеня здобув три «золота» на Strong Spirit’s Games 2024
Змагання «Strong Spirit’s Games 2024» відбулись у Буковелі, у них взяли участь майже 170 ветеранів
фото: Олександр Маркушин/Facebook

Спортсмен здобув перемогу в обох дисциплінах на тренажері з веслування та аеробайку

Ірпінський ветеран Едуард Кулаков виборов три «золота» на «Strong Spirit’s Games 2024». Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

«Наш незламний ірпінський ветеран Едуард Кулаков виборов першість одразу у трьох дисциплінах на відбірних змаганнях до збірної команди України «Strong Spirit’s Games 2024»», – повідомив очільник міста.

Змагання «Strong Spirit’s Games 2024» відбулись у Буковелі, у них взяли участь майже 170 ветеранів з інвалідностями. Спортсмени змагались у шести дисциплінах: жим лежачи, веслування на тренажері (на час і на кількість метрів), аеробайк, адаптивний стронгмен та підйом гирі. 

Ветеран із Ірпеня здобув три «золота» на Strong Spirit’s Games 2024 фото 1

Спортсмен здобув перемогу в обох дисциплінах на тренажері з веслування та аеробайку.

20 вересня стане відомо чи ввійде переможець до національної збірної, яка виступить міжнародному фіналі«Strong Spirit’s Games» у Мадриді. 

«Едуарда до золотих медалей підготував тренер та співвласник спортивного клубу «Брама» – Влад Маторін. Пишаємось і вдячні нашому захиснику за неймовірний результат», – підсумував Маркушин.

Нагадаємо, 17 вересня, пішов з життя 25-річний боксер та член збірної України Аркадій Карцан.

Теги: спорт ветеран веслування Ірпінь тренер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава держави обговорив з ветеранами питання щодо протезування, реабілітації та роботи
Зеленський приїхав у Дніпропетровщину, де зустрівся з ветеранами (відео)
19 серпня, 20:46
Олександр Усик отримав державну нагороду від Володимира Зеленського
Зеленський відзначив двох українських спортсменів почесними відзнаками (відео)
24 серпня, 13:33
Правоохоронцям вдалося підтвердили факт образи, а також порушення правил дорожнього руху поліцейською
Поліцейську, яка образила ветерана з інвалідністю, звільнено з посади
28 серпня, 13:09
В Україні пройде «Перший безбар’єрний марафон»
В Україні пройде «Перший безбар’єрний марафон»
13 вересня, 14:51
Перші 50 м басейну українець подолав із другим часом – поступався лише представникові Китаю, якого випередив на 0.45 секунди на заключному відрізку дистанці
Україна виграла перше «золото» на Паралімпійських іграх-2024
30 серпня, 18:53
Вінницькі сумоїсти здобули срібло на чемпіонаті світу з сумо
Вінницькі сумоїсти здобули срібло на чемпіонаті світу з сумо
11 вересня, 18:32
Цвєтов здобув другу золоту медаль на Іграх
Українець Цвєтов здобув друге «золото» на Паралімпіаді-2024
7 вересня, 12:14
Синюк вдруге здобув нагороду Паралімпійських ігор
Паралімпіада-2024: Україна здобула срібну медаль у веслуванні
7 вересня, 14:12
Українські воїни зможуть отримати статус учасника бойових дій автоматично
Українські воїни зможуть отримати статус учасника бойових дій автоматично
10 вересня, 20:15

Новини

Стан повітря у столиці: вміст діоксиду азоту перевищить критичний рівень
Стан повітря у столиці: вміст діоксиду азоту перевищить критичний рівень
Тисячі хризантем та зодіакальні сузір'я: в Ясногородці відкрилася незвичайна виставка
Тисячі хризантем та зодіакальні сузір'я: в Ясногородці відкрилася незвичайна виставка
Ветеран із Ірпеня здобув три «золота» на Strong Spirit’s Games 2024
Ветеран із Ірпеня здобув три «золота» на Strong Spirit’s Games 2024
На підступах до Києва працювала ППО, небезпека для області зберігається
На підступах до Києва працювала ППО, небезпека для області зберігається
У центрі столиці перекинулася поліцейська автівка (відео)
У центрі столиці перекинулася поліцейська автівка (відео)
У якому районі столиці найдешевші квартири: аналіз ціни
У якому районі столиці найдешевші квартири: аналіз ціни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
161K
Комбат Роберт Бровді (Мадяр): За пів року пілоти дронів будуть непотрібні
59K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 вересня: ситуація на фронті
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
20K
Скільки українців готові переїхати до США або ЄС: дані опитування вразили
18K
Польський промоутер розповів причину затримання Усика
18K
Сербський дзюдоїст отримав дискваліфікацію за те, що перехрестився під час Олімпіади

Новини

Дощі та грози: прогноз погоди на 18 вересня
Сьогодні, 04:55
Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
Вчора, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
16 вересня, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
16 вересня, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua