Ветеран із Ірпеня здобув три «золота» на Strong Spirit’s Games 2024

Змагання «Strong Spirit’s Games 2024» відбулись у Буковелі, у них взяли участь майже 170 ветеранів

Спортсмен здобув перемогу в обох дисциплінах на тренажері з веслування та аеробайку

Ірпінський ветеран Едуард Кулаков виборов три «золота» на «Strong Spirit’s Games 2024». Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

«Наш незламний ірпінський ветеран Едуард Кулаков виборов першість одразу у трьох дисциплінах на відбірних змаганнях до збірної команди України «Strong Spirit’s Games 2024»», – повідомив очільник міста.

Змагання «Strong Spirit’s Games 2024» відбулись у Буковелі, у них взяли участь майже 170 ветеранів з інвалідностями. Спортсмени змагались у шести дисциплінах: жим лежачи, веслування на тренажері (на час і на кількість метрів), аеробайк, адаптивний стронгмен та підйом гирі.

Спортсмен здобув перемогу в обох дисциплінах на тренажері з веслування та аеробайку.

20 вересня стане відомо чи ввійде переможець до національної збірної, яка виступить міжнародному фіналі«Strong Spirit’s Games» у Мадриді.

«Едуарда до золотих медалей підготував тренер та співвласник спортивного клубу «Брама» – Влад Маторін. Пишаємось і вдячні нашому захиснику за неймовірний результат», – підсумував Маркушин.

Нагадаємо, 17 вересня, пішов з життя 25-річний боксер та член збірної України Аркадій Карцан.