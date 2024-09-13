«Тільки за два останні роки війни 300 тисяч українців отримали статус людей з інвалідністю»

В Україні пройде «Перший безбар’єрний марафон», доступний для людей з інвалідністю та інших представників маломобільних груп населення.

Долучитися до марафону 21-22 вересня можуть люди з порушенням слуху та зору, на кріслах колісних, на протезах, люди з тимчасовим порушенням здоров’я, батьки з дітьми у візочках, вагітні, бігуни з домашніми тваринами, люди старшого віку та всі охочі. Мета події – дати можливість усім, хто мріє подолати марафон, зробити це без будь-яких бар’єрів.

До участі запрошують як досвідчених бігунів, так і тих, хто бігтиме вперше. Локація марафону і траси будуть спеціально обладнані для всіх представників маломобільних груп населення. Реєстрація здійснюється через застосунок RaceNext. Охочі долучитися до марафону можуть вибрати дистанцію 5 км, 10 км, 21 км, 42 км та забіги для дітей на 500 та 100 метрів.

«Коли я вирішила займатися бігом, не так важливо було вибрати кросівки, як змінити шини на моєму кріслі. Біг допомагає мені емоційно перезарядитися, впорядкувати думки. Саме він допоміг мені, коли довелося залишити дім в окупації, – розповідає Еліна Околіт, фотографка та волонтерка, яка пересувається на кріслі колісному. – Поки що найбільша дистанція, яку я долала, – 24 кілометри заради підтримки наших військових. Зараз у мене є мрія, яку я готуюся втілити, – подолати марафонську дистанцію 42 кілометри. І безбар’єрність локації для мене дуже важлива».

Марафон відбудеться в Києві на ВДНГ. Стартове містечко облаштують пандусами та адаптованими інформаційними вказівниками, розмістять стійку швидкої реєстрації та безбарʼєрну сцену для нагородження учасників, організують місця для догляду за дітьми та для годування тварин, впровадять альтернативні сигнали старту забігів для людей з порушенням зору та слуху тощо. До проведення події також залучать перекладачів жестовою мовою та спортивних супровідників.

Учасники марафону отримають стартовий набір, який містить рюкзак, стартовий номер і кріплення для нього, електронний чип, гід учасника, пляшку води, подарунки від партнерів та медаль фінішера.