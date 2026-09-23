Російські терористи вдарили по АЗС у Дарницькому районі, є поранений

Наслідки ворожого удару по АЗС у Дарницькому районі столиці

Інформація щодо стану потерпілого та масштабів руйнувань уточнюється

Російські окупаційні війська вранці 23 вересня продовжили атакувати Київ безпілотниками. У результаті обстрілу в Дарницькому районі зафіксовано влучання. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує «Главком».

«У Дарницькому районі влучання в обʼєкт транспортної інфраструктури. Попередньо, є постраждалий. Екстрені служби прямують на місце», – зазначив Кличко.

Згодом мер уточнив, що внаслідок атаки ворога у тому ж районі, попередньо, виникло загоряння на даху однієї з автозаправних станцій (АЗС).

Влучання сталося у АЗС мережі UPG на Харківському шосе та автомийці, що розташована поруч.

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На місці події працюють підрозділи ДСНС, медики та поліція. Інформація щодо стану потерпілого та масштабів руйнувань уточнюється.

У мережі також оприлюднили відео, на яких видно густий стовп диму, що піднімається над лівим берегом столиці після вибухів.

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Нагадаємо, під час ранкової атаки у Голосіївському районі дрон влучив в автозаправну станцію, також було пошкоджено складське приміщення. Наслідки атаки також зафіксували у Солом'янському районі. За попередніми даними, там сталося загоряння на території транспортного підприємства.Крім того, мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків безпілотника між житловими будинками у Солом'янському районі.

У ніч на 23 вересня російська окупаційна армія також завдала удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки було пошкоджено торговельний центр.