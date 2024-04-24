Туреччина припинила торговельні відносини з Ізраїлем

Президент Туреччини звинуватив Ізраїль у смерті 40 тис. осіб в Секторі Гази

Ердоган заявив, що не може підтримувати торговельні зв'язки з Ізраїлем

Туреччина більше не підтримує активних торговельних відносин з Ізраїлем. Про це заявив президент республіки Реджеп Таїп Ердоган на пресконференції за підсумками переговорів в Анкарі з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.

«Ми більше не підтримуємо інтенсивних торговельних відносин з Ізраїлем, із цим покінчено», – сказав він.

Ердоган додав, що неможливо підтримувати торговельні зв'язки з Ізраїлем, який «винен у загибелі понад 40 тис. осіб і пораненні понад 75 тис. у Газі».

Мінторг Туреччини запровадив з 9 квітня торговельні санкції щодо Ізраїлю, обмеживши продукцію за 1 019 позиціями в 54 товарних групах.

Ердоган раніше заявив, що введені Анкарою експортні обмеження залишаться чинними, доки Ізраїль не виконає рішення ООН і Міжнародного суду ООН щодо Гази. Влада Туреччини також повідомляла, що може запровадити щодо Ізраїлю нові санкції залежно від розвитку ситуації в регіоні.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що розриває контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу через дії Ізраїлю в Секторі Гази.

До слова, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав посадовцям своєї країни пропустити цьогорічний Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у Давосі через позицію його організаторів щодо війни Ізраїлю проти ХАМАС.