Чи нападе Путін на Естонію? Клімкін пояснив задум російського диктатора

Президенту РФ Володимиру Путіну не вигідно нападати на схід Естонії, зокрема на місто Нарва, та реалізовувати сценарії у стилі «Нарвської народної республіки» у Європі. Таку думку висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв’ю «Радіо «Свобода», інформує «Главком».

«У нього завдання набагато амбітніші. Він хоче говорити з окремими країнами. Він не хоче мати перед собою об’єднану Європу, особливо ту, яка нас підтримує. Він прекрасно зрозумів, що Україну зламати за підтримки Європи неможливо. Тобто цю підтримку потрібно прибрати. Так само як Європа буде набагато вразливішою без України в іншому сенсі, асиметричному, але тим не менш», – сказав Клімкін.

Однак на провокацію Кремль може піти, лише якщо відчує безпосередню загрозу діючому режиму. І ці провокації можуть відбуватися шляхом нарощування озброєння в Білорусі чи пусків дронів по РФ.

Нагадаємо, західні видання повідомили, що Росія розгортає масштабну інформаційно-психологічну операцію проти Естонії, популяризуючи ідею створення так званої «Народної республіки Нарва». Кремль намагається використати сценарій 2014 року, який застосовувався для дестабілізації сходу України.

Нарва є стратегічно важливим прикордонним містом на сході Естонії, де близько 90% населення є російськомовним. Саме на цей демографічний чинник робить ставку пропаганда.

Речниця поліції безпеки Естонії Марта Тууле назвала цю активність класичною дезінформаційною кампанією. За її словами, метою Кремля є розкол суспільства та створення атмосфери нестабільності.

«Такі методи вже використовувалися в Естонії та інших країнах. Це проста й недорога тактика, щоб налякати людей та посіяти хаос», – підкреслила Тууле.

Нагадаємо, Естонія розпочала зведення першої лінії бетонних бункерів на південно-східному кордоні з Росією, ставши першою з країн Балтії, що перейшла до реального будівництва у межах спільного проєкту Балтійської оборонної лінії.

Перший етап передбачає встановлення 28 бункерів, сім з яких вже доставлені і готуються до монтажу поблизу муніципалітету Сетомаа. Загальна мережа має включати 600 фортифікаційних споруд, які стануть частиною багатошарової системи оборони на східному фланзі НАТО.

Раніше Департамент поліції безпеки Естонії затримав проросійського пропагандиста Олега Бесєдіна. Правоохоронці вважають, що з 2022 року Бесєдін у співпраці з особами, які діють в інтересах російських спецслужб, брав участь в інформаційному впливі на Естонію.