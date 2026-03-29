Чи нападе Путін на Естонію? Клімкін пояснив задум російського диктатора

Росія розгортає масштабну інформаційно-психологічну операцію проти Естонії, популяризуючи ідею створення так званої «Народної республіки Нарва»

Президенту РФ Володимиру Путіну не вигідно нападати на схід Естонії, зокрема на місто Нарва, та реалізовувати сценарії у стилі «Нарвської народної республіки» у Європі. Таку думку висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв’ю «Радіо «Свобода», інформує «Главком».  

«У нього завдання набагато амбітніші. Він хоче говорити з окремими країнами. Він не хоче мати перед собою об’єднану Європу, особливо ту, яка нас підтримує. Він прекрасно зрозумів, що Україну зламати за підтримки Європи неможливо. Тобто цю підтримку потрібно прибрати. Так само як Європа буде набагато вразливішою без України в іншому сенсі, асиметричному, але тим не менш», – сказав Клімкін.

Однак на провокацію Кремль може піти, лише якщо відчує безпосередню загрозу діючому режиму. І ці провокації можуть відбуватися шляхом нарощування озброєння в Білорусі чи пусків дронів по РФ.

Нагадаємо, західні видання повідомили, що Росія розгортає масштабну інформаційно-психологічну операцію проти Естонії, популяризуючи ідею створення так званої «Народної республіки Нарва». Кремль намагається використати сценарій 2014 року, який застосовувався для дестабілізації сходу України.

Нарва є стратегічно важливим прикордонним містом на сході Естонії, де близько 90% населення є російськомовним. Саме на цей демографічний чинник робить ставку пропаганда.

Речниця поліції безпеки Естонії Марта Тууле назвала цю активність класичною дезінформаційною кампанією. За її словами, метою Кремля є розкол суспільства та створення атмосфери нестабільності.

«Такі методи вже використовувалися в Естонії та інших країнах. Це проста й недорога тактика, щоб налякати людей та посіяти хаос», – підкреслила Тууле.

Нагадаємо, Естонія розпочала зведення першої лінії бетонних бункерів на південно-східному кордоні з Росією, ставши першою з країн Балтії, що перейшла до реального будівництва у межах спільного проєкту Балтійської оборонної лінії.

Перший етап передбачає встановлення 28 бункерів, сім з яких вже доставлені і готуються до монтажу поблизу муніципалітету Сетомаа. Загальна мережа має включати 600 фортифікаційних споруд, які стануть частиною багатошарової системи оборони на східному фланзі НАТО.

Раніше Департамент поліції безпеки Естонії затримав проросійського пропагандиста Олега Бесєдіна. Правоохоронці вважають, що з 2022 року Бесєдін у співпраці з особами, які діють в інтересах російських спецслужб, брав участь в інформаційному впливі на Естонію.

Читайте також:

Читайте також

«Вони крадуть у нас чоловіків»: як українських жінок демонізують у Польщі
«Вони крадуть у нас чоловіків»: як українських жінок демонізують у Польщі
27 березня, 09:30
Путін відзначив талант своєї прихильниці Олени Яковлєвої в день її народження
Путін привітав з днем народження акторку, родом з України
6 березня, 12:41
Міністр війни Піт Гегсет прокоментував дзвінок Трампа Путіну
Пентагон застеріг Росію від втручання у війну проти Ірану
10 березня, 16:20
Росія втратила темпи експорту нафти через атаки українських дронів
Експорт нафти з РФ сповільнився попри послаблення санкцій США
13 березня, 17:18
Майже у 80% обстежених мешканців Бишівської громади виявлено порушення функції судин на тлі воєнних стрес-факторів
Вчені з’ясували, хто більше піддається старінню через стрес – чоловіки чи жінки
16 березня, 23:28
Дефіцит палива змусив Кубу шукати допомогу у Росії
Путін направив танкери з нафтою і газом до Куби всупереч вимогам США
19 березня, 10:46
Атака на Чернігівщину: ворог поцілив в енергооб'єкт, область частково без світла
Атака на Чернігівщину: ворог поцілив в енергооб'єкт, область частково без світла
21 березня, 08:58
Родніна є триразовою олімпійською чемпіонкою (1972, 1976, 1980 роки)
Одіозна олімпійська чемпіонка заявила, що іноземці мають заздрити соціальним програмам у РФ
24 березня, 13:37
Вивезені Росією діти повертаються в Україну
США взялися за повернення українських дітей із РФ: що відомо
26 березня, 20:59

Чи нападе Путін на Естонію? Клімкін пояснив задум російського диктатора
Чи нападе Путін на Естонію? Клімкін пояснив задум російського диктатора
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Івана Суржука
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Івана Суржука
Оцифрування трудової книжки: чому не варто відкладати перехід
Оцифрування трудової книжки: чому не варто відкладати перехід
В Україні до +19° та без опадів: прогноз погоди на 29 березня 2026
В Україні до +19° та без опадів: прогноз погоди на 29 березня 2026
Якою погодою закінчиться березень – прогноз синоптиків
Якою погодою закінчиться березень – прогноз синоптиків
Теракти в Україні: СБУ розкрила схеми вербування та способи протидії – аналіз DW
Теракти в Україні: СБУ розкрила схеми вербування та способи протидії – аналіз DW

Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Сьогодні, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Сьогодні, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Сьогодні, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
27 березня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
