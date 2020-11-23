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    Київ не планує масове тестування на Covid-19: лабораторії не справляться

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    Із початку пандемії у Києві дослідили майже 227 тисяч зразків біоматеріалу методом ПЛР - Київ не планує масове тестування на Covid-19: лабораторії не справляться
    Із початку пандемії у Києві дослідили майже 227 тисяч зразків біоматеріалу методом ПЛР
    Фото з відкритих джерел

    З технічної точки зору складно здійснити масове тестування

    Показник тестування на коронавірус у Києві – найвищий в Україні і становить понад 350 тестів на 100 тисяч мешканців. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    «Так, у комунальних медзакладах і лабораторному центрі з початку пандемії дослідили майже 227 тисяч зразків біоматеріалу методом ПЛР. А методом ІФА – на виявлення антитіл – зробили майже 80 тисяч тестів», – повідомив він.

    Кличко зазначив, що продовжують працювати і мобільні бригади медиків, які забирають зразки матеріалу для дослідження у пацієнтів вдома. Від початку роботи вони відібрали майже 139 тисяч зразків біоматеріалу для ПЛР-тестів.

    Щодо проведення масового тестування, що активно обговорюють останнім часом, то Кличко зауважив, що здійснити це складно з технічної точки зору. 

    «Давайте почнемо з того, що жодна велика країна не робить масового тестування своїх громадян. Це надто складно технічно. Лабораторії не встигнуть за короткий час обробити дуже велику кількість тестів», – сказав мер.

    Він нагадав, що безкоштовні ж тести на коронавірус у державних медзакладах роблять пацієнтам з підозрою на Covid-19 – за рекомендацією лікаря.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 22 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1212 людей. Це на 13 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 21 листопада було 1199 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 60218 випадків захворювання на Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      635689
    • Хворіють
      333554
    • Одужали
      291060
    • Померли
      11075

    У Києві збільшується захворюваність на коронавірус серед молоді і зростає частка хворих із тяжким перебігом.

    За добу 22 листопада було госпіталізовано 112 хворих на коронавірус. Це – найбільша кількість госпіталізованих хворих на коронавірус від початку епідемії.

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    Теги: Віталій Кличко Київ кияни коронавірус
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