Київ не планує масове тестування на Covid-19: лабораторії не справляться

Із початку пандемії у Києві дослідили майже 227 тисяч зразків біоматеріалу методом ПЛР

З технічної точки зору складно здійснити масове тестування

Показник тестування на коронавірус у Києві – найвищий в Україні і становить понад 350 тестів на 100 тисяч мешканців. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Так, у комунальних медзакладах і лабораторному центрі з початку пандемії дослідили майже 227 тисяч зразків біоматеріалу методом ПЛР. А методом ІФА – на виявлення антитіл – зробили майже 80 тисяч тестів», – повідомив він.

Кличко зазначив, що продовжують працювати і мобільні бригади медиків, які забирають зразки матеріалу для дослідження у пацієнтів вдома. Від початку роботи вони відібрали майже 139 тисяч зразків біоматеріалу для ПЛР-тестів.

Щодо проведення масового тестування, що активно обговорюють останнім часом, то Кличко зауважив, що здійснити це складно з технічної точки зору.

«Давайте почнемо з того, що жодна велика країна не робить масового тестування своїх громадян. Це надто складно технічно. Лабораторії не встигнуть за короткий час обробити дуже велику кількість тестів», – сказав мер.

Він нагадав, що безкоштовні ж тести на коронавірус у державних медзакладах роблять пацієнтам з підозрою на Covid-19 – за рекомендацією лікаря.

Як повідомлялося, за минулу добу, 22 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1212 людей. Це на 13 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 21 листопада було 1199 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 60218 випадків захворювання на Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 635689

Хворіють 333554

Одужали 291060

Померли 11075

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У Києві збільшується захворюваність на коронавірус серед молоді і зростає частка хворих із тяжким перебігом.

За добу 22 листопада було госпіталізовано 112 хворих на коронавірус. Це – найбільша кількість госпіталізованих хворих на коронавірус від початку епідемії.

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