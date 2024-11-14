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Київ об’єднав три застосунки для вирішення побутових питань

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Київ об’єднав три застосунки для вирішення побутових питань
фото: пресслужба КМДА

На базі Контактного центру 1551 столиця об’єднала між собою 3 мобільних застосунки – «1551», «Мобільний додаток керівника» та «Чисте місто з 1551

Столиця на базі Контактного центру 1551 об’єднала три мобільних застосунки для ефективнішого вирішення побутових питань у місті. Про це інформує Офіційний портал Києва.

Зокрема мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця на базі Контактного центру 1551 об’єднала три мобільних застосунки – «1551», «Мобільний додаток керівника» та «Чисте місто з 1551». Щоб прибирання вулиць, прибудинкових та інших територій у столиці й вирішення інших побутових питань стало ефективнішим, 

«На базі Контактного центру 1551 столиця об’єднала між собою 3 мобільних застосунки – «1551», «Мобільний додаток керівника» та «Чисте місто з 1551». Щоб прибирання вулиць, прибудинкових та інших територій у районах столиці й вирішення інших побутових питань у місті стало ефективнішим.

Об’єднання застосунків значно зменшить час опрацювання звернень громадян та запровадить системний контроль за їх виконанням у районах Києва. Цього року платформа стала доступною і для інспекторів Департаменту територіального контролю міста Києва, що робить контроль більш оперативним. «Також нова платформа допомагає головам районів та службам столиці ефективніше реагувати на ситуацію на територіях, за які вони відповідають, та належним чином забезпечувати чистоту в місті», – написав Віталій Кличко.

В оновленому застосунку «1551», як і раніше, містяни матимуть змогу залишити звернення про сміття, додати фото порушення та геолокацію. А інспектори Департаменту територіального контролю міста Києва, завдяки оперативному доступу до заявки в додатку для інспекторів, не витрачатимуть час на пошук конкретного місця проблеми – оперативно організовуватимуть прибирання, тобто реагуватимуть прямо на місці. Це дасть змогу більш ефективно контролювати ситуацію на вулицях міста та забезпечувати чистоту на новому рівні.

Раніше повідомлялося, що команда мобільного застосунку «Київ Цифровий» презентувала оновлення 3.0, до якого входить новий розділ із корисними посиланнями, а також зміни головного меню застосунку. 

 

Теги: Віталій Кличко місто столиця застосунок

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