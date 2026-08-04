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Київ попрощався з волонтеркою Віталіною Яровенко, яка загинула під час обстрілу Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київ попрощався з волонтеркою Віталіною Яровенко, яка загинула під час обстрілу Києва
У Києві попрощалися зі студенткою Києво-Могилянської академії Віталіною Яковенко
фото: Дарина Полішевська / hromadske

Попрощатися з дівчиною прийшла понад сотня людей

У Києві попрощалися з Віталіною Яровенко – студенткою Національного університету «Києво-Могилянська академія» та волонтеркою. Вона загинула під час російського обстрілу столиці 1 серпня, коли перебувала на місці удару у складі добровольчої групи. Про це повідомляє кореспондентка hromadske, інформує «Главком».

Попрощатися з Віталіною Яровенко прийшла понад сотня людей
Попрощатися з Віталіною Яровенко прийшла понад сотня людей
фото: Дарина Полішевська / hromadske
Більшість людей прийшла в білому вбранні та з білими квітами, як просила мама дівчини
Більшість людей прийшла в білому вбранні та з білими квітами, як просила мама дівчини
фото: Дарина Полішевська / hromadske

Попрощатися з дівчиною прийшла понад сотня людей: близькі, рідні, військові та ті, хто не знав її, але вирішив вшанувати памʼять.

Більшість людей прийшла в білому вбранні та з білими квітами. Про це напередодні просила мама дівчини.

Після прощання в Михайлівському соборі колона автомобілів разом із людьми попрямувала до майдану Незалежності – там у памʼять про Віталіну оголосили хвилину мовчання.

Люди на Майдані Незалежності прихилили коліно, вшановуючи Віталіну Яровенко
Люди на Майдані Незалежності прихилили коліно, вшановуючи Віталіну Яровенко
фото: Дарина Полішевська / hromadske
Прощання з Віталіною Яровенко на Майдані Незалежності у Києві
Прощання з Віталіною Яровенко на Майдані Незалежності у Києві
фото: Дарина Полішевська / hromadske

Під час прощання розповіли, що в шкільні роки Віталіна Яровенко займалася легкою атлетикою та брала участь у спортивних змаганнях. Після початку повномасштабного вторгнення вона активно допомагала військовим, регулярно відвідувала поранених військових у шпиталях та за останні чотири роки організувала понад 30 зборів.

У своєму університеті Віталіна організувала захід під назвою «Перша психологічна допомога». У серпні 2025 року отримала шеврон військового вишколу університету, а вже 6 вересня провела перше заняття з тактичної медицини для студентів.

Віталіна допомагала добровольчому медичному батальйону «Госпітальєри» як волонтерка, виїжджала на місця російських ударів та допомагала постраждалим. Дівчина готувалася пройти вишкіл медбату й офіційно стати його частиною, але не встигла.

«У 20 років, бувши студенткою, вона могла насолоджуватися життям, проживати свої найкращі роки, але вона вибрала інший шлях, дуже важкий і небезпечний. Вона допомагала людям під час великої небезпеки», – сказала керівниця патронатної служби «Госпітальєрів» Наталія Чихачова.

На прощання також прийшов радник президента України Сергій Бескрестнов (Флеш). Він пообіцяв, що за Віталіну помстяться: до росіян полетіли сотні БпЛА з написом «За Віталіну».

Нагадаємо, що Віталіна Яровенко загинула під час повторного російського удару по Києву вночі 1 серпня – вона перебувала на місці удару в складі добровольчої групи. У ту ніч також загинула парамедикиня Єва Ройтер – вони з Віталіною були в одному екіпажі. Наталя, мама Єви, також прийшла попрощатися з Віталіною.

Теги: Київ війна волонтер обстріл

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