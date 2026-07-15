Ракетний удар по Одесі: рятувальники показали фото з наслідками
В Одесі загинули троє людей, серед врятованих – двоє дітей
У ніч на 15 липня російські окупанти завдали чергового комбінованого удару по Одещині. В Одесі внаслідок ракетної атаки загинули троє людей, ще щонайменше троє дістали поранення. Про це повідомили ДСНС та голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише «Главком».
За даними рятувальників, ракета влучила у цивільну інфраструктуру міста. Руйнувань зазнав семиповерховий житловий будинок. Також пошкоджено нежитлову будівлю та газову магістраль, виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.
«Три особи загинули, щонайменше троє поранені внаслідок ракетного удару по Одесі. Надзвичайники врятували трьох людей, з них – двоє дітей», – повідомили у ДСНС.
Крім житлової забудови, ударом пошкоджено одноповерхову будівлю та склад готової продукції одного з виробничих підприємств. Також зазнали ушкоджень вантажні автомобілі, пожежі на цих об'єктах уже ліквідовано.
На півдні області внаслідок атаки ворожих безпілотників пошкоджено операторську автозаправної станції. За попередніми даними, там минулося без постраждалих. За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, масована комбінована ракетно-дронова атака на Одещину триває вже п'яту добу поспіль. «Ворог цілеспрямовано завдає ударів по мирному населенню, цивільній, промисловій та портовій інфраструктурі регіону», – наголосив Кіпер.
На місцях ударів тривають аварійно-рятувальні роботи. До ліквідації наслідків залучені всі необхідні екстрені та комунальні служби, а правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії.
Нагадаємо, у ніч проти 14 липня російські окупанти вдарили по Одеській області. Унаслідок нічної атаки російських безпілотників на Одещині зазнали пошкоджень об'єкти цивільної та промислової інфраструктури.
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