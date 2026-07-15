Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Ракетний удар по Одесі: рятувальники показали фото з наслідками

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Ракетний удар по Одесі: рятувальники показали фото з наслідками
Росія вдарила по житловому будинку в Одесі
фото: ДСНС

В Одесі загинули троє людей, серед врятованих – двоє дітей

У ніч на 15 липня російські окупанти завдали чергового комбінованого удару по Одещині. В Одесі внаслідок ракетної атаки загинули троє людей, ще щонайменше троє дістали поранення. Про це повідомили ДСНС та голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише «Главком».

За даними рятувальників, ракета влучила у цивільну інфраструктуру міста. Руйнувань зазнав семиповерховий житловий будинок. Також пошкоджено нежитлову будівлю та газову магістраль, виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

Ракетний удар по Одесі: рятувальники показали фото з наслідками фото 1
фото: ДСНС

«Три особи загинули, щонайменше троє поранені внаслідок ракетного удару по Одесі. Надзвичайники врятували трьох людей, з них – двоє дітей», – повідомили у ДСНС.

Ракетний удар по Одесі: рятувальники показали фото з наслідками фото 2
фото: ДСНС

Крім житлової забудови, ударом пошкоджено одноповерхову будівлю та склад готової продукції одного з виробничих підприємств. Також зазнали ушкоджень вантажні автомобілі, пожежі на цих об'єктах уже ліквідовано.

Ракетний удар по Одесі: рятувальники показали фото з наслідками фото 3
фото: ДСНС

На півдні області внаслідок атаки ворожих безпілотників пошкоджено операторську автозаправної станції. За попередніми даними, там минулося без постраждалих. За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, масована комбінована ракетно-дронова атака на Одещину триває вже п'яту добу поспіль. «Ворог цілеспрямовано завдає ударів по мирному населенню, цивільній, промисловій та портовій інфраструктурі регіону», – наголосив Кіпер.

Ракетний удар по Одесі: рятувальники показали фото з наслідками фото 4
фото: ДСНС

На місцях ударів тривають аварійно-рятувальні роботи. До ліквідації наслідків залучені всі необхідні екстрені та комунальні служби, а правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії.

Нагадаємо, у ніч проти 14 липня російські окупанти вдарили по Одеській області. Унаслідок нічної атаки російських безпілотників на Одещині зазнали пошкоджень об'єкти цивільної та промислової інфраструктури.

Читайте також:

Теги: рятувальники обстріл Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Величезна вирва на місці удару ворожої ракети
Руїни та гігантська вирва: наслідки прильоту по приватному сектору на Осокорках (фото)
16 червня, 17:00
Над знищеною частиною Успенського собору рятувальники облаштовують новий дах
Удар по Лаврі: рятувальники зводять тимчасовий дах над пошкодженою частиною Успенського собору
17 червня, 10:29
Громадянин Туреччини Йилдиз Угур побив українку
Власника ресторану, який побив жінку в Одесі, позбавлено дозволу на проживання в Україні
17 червня, 17:44
Росіяни знищили садибу Михайла Миклашевського
Росіяни вгатили по історичній садибі Запорізького краю (фото)
22 червня, 15:33
Пес Йося пережив російську атаку
Атака РФ на Вишневе: пес дивом вижив після пожежі у будинку (відео)
8 липня, 10:45
Зафіксовано влучання ракети та 14 ударних БпЛА на 11 локаціях
РФ атакувала Київ балістикою, є постраждалий
28 червня, 09:23
Зеленський і Клименко на місці ворожого удару в Дарницькому районі Києва
Зеленський оглянув місце удару по житлових будинках у столиці (відео)
2 липня, 16:58
Під удар Росії потрапили два торговельні судна
Росія атакувала цивільні судна в Чорному морі: загинув капітан
Вчора, 18:58
На Одещині дрони влучили у багатоповерхівку та Епіцентр
Нічна атака на Одещину: палають багатоповерхівка та «Епіцентр»
12 липня, 23:30

Новини

Ракетний удар по Одесі: рятувальники показали фото з наслідками
Ракетний удар по Одесі: рятувальники показали фото з наслідками
В Одесі через російський удар загинули троє людей, є поранені
В Одесі через російський удар загинули троє людей, є поранені
Саакашвілі емоційно звернувся до одеситів
Саакашвілі емоційно звернувся до одеситів
На Одещині після атаки БпЛА загорілися резервуари із соняшниковою олією
На Одещині після атаки БпЛА загорілися резервуари із соняшниковою олією
РФ атакувала цивільне судно на Одещині: є загиблі та поранені
РФ атакувала цивільне судно на Одещині: є загиблі та поранені
РФ атакувала Одесу: є влучання по транспортній інфраструктурі
РФ атакувала Одесу: є влучання по транспортній інфраструктурі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
171K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 липня 2026
95K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
92K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
53K
Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії Верховної Ради

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua