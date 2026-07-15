Ракетний удар по Одесі: рятувальники показали фото з наслідками

Росія вдарила по житловому будинку в Одесі

В Одесі загинули троє людей, серед врятованих – двоє дітей

У ніч на 15 липня російські окупанти завдали чергового комбінованого удару по Одещині. В Одесі внаслідок ракетної атаки загинули троє людей, ще щонайменше троє дістали поранення. Про це повідомили ДСНС та голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише «Главком».

За даними рятувальників, ракета влучила у цивільну інфраструктуру міста. Руйнувань зазнав семиповерховий житловий будинок. Також пошкоджено нежитлову будівлю та газову магістраль, виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

фото: ДСНС

«Три особи загинули, щонайменше троє поранені внаслідок ракетного удару по Одесі. Надзвичайники врятували трьох людей, з них – двоє дітей», – повідомили у ДСНС.

фото: ДСНС

Крім житлової забудови, ударом пошкоджено одноповерхову будівлю та склад готової продукції одного з виробничих підприємств. Також зазнали ушкоджень вантажні автомобілі, пожежі на цих об'єктах уже ліквідовано.

фото: ДСНС

На півдні області внаслідок атаки ворожих безпілотників пошкоджено операторську автозаправної станції. За попередніми даними, там минулося без постраждалих. За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, масована комбінована ракетно-дронова атака на Одещину триває вже п'яту добу поспіль. «Ворог цілеспрямовано завдає ударів по мирному населенню, цивільній, промисловій та портовій інфраструктурі регіону», – наголосив Кіпер.

фото: ДСНС

На місцях ударів тривають аварійно-рятувальні роботи. До ліквідації наслідків залучені всі необхідні екстрені та комунальні служби, а правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії.

Нагадаємо, у ніч проти 14 липня російські окупанти вдарили по Одеській області. Унаслідок нічної атаки російських безпілотників на Одещині зазнали пошкоджень об'єкти цивільної та промислової інфраструктури.