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Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Богдана Лапонога

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Богдана Лапонога
Лапоног боронив територіальну цілісність та суверенітет України у складі 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади Сухопутних військ ЗСУ
колаж: glavcom.ua

У 2025 році Лапоног став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Богдана Лапонога.

Захисник України Богдан Лапоног поліг 22 листопада 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду

Богдан Лапоног народився 21 квітня 1996 року у Києві. Навчався в ліцеї №85 міста Києва. Вищу освіту здобув у Національному медичному університеті імені Олександра Олександровича Богомольця на медико-психологічному факультеті.

Працював адміністратором у товаристві з обмеженою відповідальністю «Сицилійський дворик».

Зі слів рідних, Богдан був позитивною, впевненою в собі та цілеспрямованою людиною. Його вирізняли щирість, доброта, турботливість, спокій, урівноваженість, доброзичливість, вихованість, працьовитість, комунікабельність і відповідальність. Любив співати, захоплювався пішим туризмом у Карпатах, шиттям, подорожами, довгими прогулянками та настільними іграми.

Богдан Лапоног був позитивною, впевненою в собі та цілеспрямованою людиною
Богдан Лапоног був позитивною, впевненою в собі та цілеспрямованою людиною
фото: Львівська міська рада

У 2025 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на Донецькому напрямку у складі 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади Сухопутних військ Збройних Сил України.

Богдана Лапонога поховали 22 липня 2026 року на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87 (вул. Пасічна).

У воїна залишилися мати, сестра, близькі та родина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять хвилина мовчання

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