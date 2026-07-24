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СБУ атакувала стратегічні об'єкти у глибині Росії та Криму

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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СБУ атакувала стратегічні об'єкти у глибині Росії та Криму
Наслідки удару СБУ по цілях в Росії
Скриншот

У ніч проти 24 липня під удар потрапили НПЗ, нафтоперекачувальна станція, військові аеродроми та РЛС

Операцію провели на виконання завдань, поставлених президентом України Володимиром Зеленським, щодо зниження воєнно-економічного потенціалу РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

За даними СБУ, одним із уражених об'єктів стала лінійно-виробнича диспетчерська станція «Субханкулово» в Республіці Башкортостан, розташована приблизно за 1350 кілометрів від України. Після удару там загорівся резервуарний парк.

Також під удар потрапив міні-НПЗ «Новоспаський» в Ульяновській області, де виникла пожежа в резервуарному парку, та міні-НПЗ «1-й завод» у Калузькій області.

Крім того, безпілотники атакували радіолокаційну станцію дальнього радіуса дії «Небо-У» на військовому аеродромі «Бельбек» і резервуар із паливно-мастильними матеріалами на військовому аеродромі «Саки» в тимчасово окупованому Криму.

У СБУ наголосили, що продовжують вдосконалювати далекобійні спецоперації. «Безпілотники Служби за одну ніч синхронно завдали ударів одразу по кількох регіонах, різних типах цілей та на різній глибині території РФ. Такий підхід суттєво ускладнює можливості ворога для реагування та змушує розпорошувати сили й засоби протиповітряної оборони», — йдеться у повідомленні.

Нещодавно СБУ повідомила про удар по координаційному центру ФСБ РФ та місцю дислокації її співробітників на тимчасово окупованій Херсонщині. За даними спецслужби, в операції було використано 13 безпілотників, які вразили об'єкт, де могли перебувати близько 100 російських військових. Внаслідок атаки на території комплексу спалахнула масштабна пожежа.

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Теги: СБУ росія війна нафта

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