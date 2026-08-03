Росія вбила 20-річну Віталіну Яровенко, яка рятувала людей в ніч на 1 серпня у Києві. Дата прощання

Віталіна Яровенко навчалась у Могилянці, загинула в ніч на 1 серпня від удару балістикою РФ

Віталіна Яровенко планувала долучитися до лав «Госпітальєрів», але не встигла

У вівторок, 4 серпня, у столиці відбудеться прощання з волонтеркою та доброволицею Віталіною (Фрау) Яровенко, яка загинула внаслідок масованого російського удару по Києву. Про це повідомила народна депутатка Яна Зінкевич, інформує «Главком».

«Віталіна не була парамедикинею нашого батальйону. Вона не встигла долучитися до лав «Госпітальєрів», хоч і планувала, але для нас вона була справжньою посестрою по духу. Свого часу вона щиро вболівала за нашу справу, відкривала для нас збір і з гордістю носила патч «друг Госпітальєрів». Саме тому моє особисте рішення як командирки та позиція всього батальйону – поставитися до її пам’яті та її родини як до рідних», – пояснила Зінкевич.

Медичний батальйон взяв на себе всі турботи щодо організації поховання.

«Це наш цвіт, наша найкраща молодь. Я людина нерелігійна, але коли гинуть такі світлі люди, єдине, у що хочеться вірити, – це в повну і невідворотну розплату для ворога», – додала командирка «Госпітальєрів».

Розклад та локації проведення в останню путь:

12:00 – Чин відспівування у Михайлівському Золотоверхому соборі (вул. Трьохсвятительська, 8);

13:10 – 14:00 – Хвилина мовчання та вшанування пам’яті на Майдані Незалежності.

Усіх, хто знав і шанував Віталіну, просять приходити з живими білими квітами.

Інформація про дату прощання з Віталіною Яковенко інфографіка% Наталя Корецька Яровенко/Facebook

Віталіна Яровенко народилася 16 квітня 2006 року. Вона навчалася в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» за спеціальністю «Психологія» та поєднувала навчання з активною громадською та професійною діяльністю:

працювала у сфері комунікацій у Федерації роботодавців України;

організовувала систематичні збори коштів і забезпечення для підрозділів Збройних сил України та Національної гвардії;

була постійною учасницею акцій на підтримку українських військовополонених;

навчала курсантів у межах Військового вишколу НаУКМА.

Віталіна Яковенко під час акції на підтримку українських військовополонених фото з facebook--сторінки Віталіни Яковенко

Нагадаємо, внаслідок російської балістичної атаки на Київ у ніч на 1 серпня пожежі та руйнування зафіксовані у п'яти районах столиці. Постраждали 33 особи, серед них – четверо неповнолітніх. Загинули дев’ятеро людей.

Раніше повідомлялося, що під час виконання службових обов’язків загинув поліцейський Єгор Терехін, він разом із напарником допомагав людям на місці обстрілу у Дарницькому районі.