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У Бучанському районі під колесами потяга загинула жінка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Бучанському районі під колесами потяга загинула жінка
Машиніст подавав звукові сигнали та застосував екстрене гальмування, однак уникнути зіткнення не вдалося
фото: Національна поліція України

Трагедія сталася поблизу залізничної платформи Хутір Гай у селі Дружня

У Бучанському районі сталася смертельна надзвичайна подія на залізниці – під колесами потяга загинула місцева жителька. Про це повідомили в поліції Київської області, інформує «Главком».

Трагедія сталася поблизу залізничної платформи Хутір Гай у селі Дружня. За попередніми даними правоохоронців, вантажний потяг сполученням «Миронівка-Коростень» здійснив наїзд на жінку, яка рухалася колією в попутному напрямку.

Машиніст подавав звукові сигнали та застосував екстрене гальмування, однак уникнути зіткнення не вдалося. Від отриманих травм 50-річна потерпіла загинула на місці.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини).

Поліція Київщини вкотре нагадує, що залізнична інфраструктура є зоною підвищеної небезпеки, та закликає громадян переходити колії виключно у спеціально облаштованих місцях.

Нагадаємо, учора, 3 серпня, у Борисполі під колесами електропотяга загинула місцева жителька. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом смертельної аварії на залізниці. За попередніми даними слідства, 49-річна жінка переходила залізничні колії у невстановленому для цього місці. У цей момент її збив електропотяг. Від отриманих важких травм потерпіла загинула на місці події до приїзду медиків.

Також 26 липня поблизу залізничної станції у Вишневому під колеса електропотяга сполученням «Київ-Фастів» потрапив чоловік. Від отриманих травм він загинув на місці. За попередніми даними правоохоронців, пішохід переходив залізничні колії у невстановленому для цього місці. Машиніст подавав звукові сигнали, аби попередити про небезпеку, однак чоловік не відреагував і продовжив рух.

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Теги: Укрзалізниця смерть Київщина

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