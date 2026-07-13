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На Ставропіллі масштабно палає та вибухає атакована дронами нафтобаза

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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На Ставропіллі масштабно палає та вибухає атакована дронами нафтобаза
У РФ після нічної атаки БПЛА масштабно палає нафтобаза на Ставропіллі
Фото: скрин з відео

Російські пабліки заявляють про масштабні руйнування стратегічного паливного вузла

У ніч на 13 липня Ставропольський край Росії зазнав атаки безпілотників. Після роботи російської протиповітряної оборони виникла пожежа на території промислової зони в хуторі В'язники поблизу Ставрополя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українські та російські моніторингові ресурси, зокрема Telegram-канал Astra, та заяву губернатора регіону Володимира Владимирова.

За інформацією з місця події, невідомі ударні дрони уразили резервуарний парк об'єкта. Місцеві жителі міста Михайловськ (супутника Ставрополя) та навколишніх хуторів повідомляли про серію потужних вибухів. Згодом розпочалася відкрита детонація ємностей із паливом, через що площа займання стрімко збільшилася.

Очевидці публікують у мережі численні кадри з густим стовпом чорного диму та відкритим вогнем, який охопив значну частину промислового майданчика.

У РФ після нічної атаки БПЛА масштабно палає нафтобаза на Ставропіллі
У РФ після нічної атаки БПЛА масштабно палає нафтобаза на Ставропіллі
фото: скрин відео

Губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров офіційно підтвердив факт нальоту безпілотників та пожежу на «промисловому об'єкті». Згодом російський посадовець визнав, що ситуація ускладнилася: вогонь дістався до резервуарів із горючими матеріалами. Через високу інтенсивність горіння та загрозу подальших вибухів влада ухвалила рішення про термінову евакуацію мешканців прилеглої до промзони вулиці у безпечні місця.

За попередніми даними оперативного штабу РФ, постраждалих серед цивільного населення наразі немає.

На момент публікації пожежно-рятувальні підрозділи продовжували працювати на місці події. Інформація про наслідки атаки та можливі пошкодження інфраструктури уточнюється.

Зазначимо, що за даними відкритих джерел, нафтобаза в Михайловську Ставропольського краю, яка належить ТОВ «Лукойл-Югнефтепродукт», є одним із регіональних паливно-логістичних об'єктів компанії. Підприємство не здійснює переробку нафти, але використовується для приймання, зберігання, перевалки та відвантаження бензину, дизельного пального й інших світлих нафтопродуктів через мережу АЗС «Лукойл» у південних і центральних регіонах Росії.

У відкритому доступі немає достовірно підтверджених даних про резервуарний парк, загальний обсяг зберігання або пропускну спроможність саме цієї нафтобази. Російська компанія не публікує технічні характеристики об'єкта, а незалежні джерела таких відомостей не підтверджують. Відомо лише, що нафтобаза виконує функції регіонального логістичного вузла, забезпечуючи накопичення та розподіл нафтопродуктів для паливної інфраструктури півдня РФ.

Нагадаємо, Росія різко збільшує морський експорт сирої нафти після серії ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах, повідомляє Reuters. Через простої НПЗ Москва переорієнтовує нафту на зовнішні ринки, а відвантаження через балтійські та чорноморські порти в червні сягнули рекордних 2,7–2,8 млн барелів на добу. За даними агентства, такий крок дає змогу Росії уникнути скорочення видобутку на тлі пошкодження нафтопереробної інфраструктури.

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Теги: пожежа вибух росія нафтопродукти війна

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