Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Черкасах прогриміли вибухи

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Черкасах прогриміли вибухи
фото з відкритих джерел

Перші вибухи в Черкасах пролунали близько 23:10

Увечері 3 травня у Черкасах прогриміли вибухи. Місто перебуває під атакою дронів. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

У місті пролунало вже більше шести гучних вибухів, ворожі дрони збивають українські протиповітряники.

Перші вибухи в Черкасах пролунали близько 23:10.

Згодом, очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець підтвердив інформацію про вибухів в обласному центрі.

«Наслідки з'ясовуємо. В області ще є ворожі БпЛА. Будьте обережні. Працює ППО. Нагадую: жодних фото та відео», – написав він.

Нагадаємо, у понеділок, 28 квітня, Черкаси пережили тривалу атаку «шахедів»: є пошкодження об'єкта інфраструктури.

Мер звернувся до всіх мешканців міста: через аварійні роботи на одному з об'єктів газопостачання потрібно терміново вимкнути всі газові прилади і не користуватися газом у приватних будинках.

До слова, вчора ввечері ворожі «шахеди» атакували Харків.

Внаслідок чергового масованого обстрілу Харкова ворожими безпілотниками поранення дістали майже 50 мирних жителів.

Серед постраждалих є 11-річна дитина. Вісім осіб наразі перебувають у лікарнях міста у стані середньої тяжкості.

Під ударом опинилися чотири райони Харкова: Слобідський, Салтівський, Київський і Основ’янський.

Читайте також:

Теги: вибух Черкаси

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Начальник Лівобережної адміністрації Юрій Федько після вибуху перебував у реанімації
Посадовець з Дніпра, який дістав поранення внаслідок вибуху авто, помер у лікарні
4 квiтня, 13:57
Оптоволоконний завод у Саранську під атакою дронів
У Саранську після влучання БпЛА спалахнув оптоволоконний завод
5 квiтня, 03:50
На місці пожежі сильне задимлення
У Саратові після вибухів загорівся аеродром
12 квiтня, 20:54
Йоссі Бенаюн – колишній гравець «Челсі», «Ліверпуля» та «Арсенала»
Мотоцикліст кинув гранату в будинок ексгравця «Челсі»
8 квiтня, 12:27
Наразі поліція проводить досудове розслідування
На Вінниччині бійка закінчилась вибухом: двоє чоловіків постраждали
19 квiтня, 08:49
Дрони атакували 112-ту бригаду ракетних військ РФ
Помста за Суми. Дрони атакували Іванівську область РФ (відео)
16 квiтня, 10:41
Попри удар по лікарні, серед пацієнтів та лікарів постраждалих немає.
З'явилися перші кадри руйнувань у Харкові після ворожої атаки (відео)
29 квiтня, 23:58
У Харкові внаслідок вибуху невідомого пристрою травмувались двоє осіб
У Харкові внаслідок вибуху невідомого пристрою травмувались двоє осіб
30 квiтня, 23:47
Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі (відео)
Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі (відео)
1 травня, 01:10

Суспільство

У Черкасах прогриміли вибухи
У Черкасах прогриміли вибухи
4 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
«Це лише прелюдія». Чубаров звернувся до мешканців Криму з попередженням
«Це лише прелюдія». Чубаров звернувся до мешканців Криму з попередженням
Кремль у вогні. Допис Єрмака заінтригував мережу
Кремль у вогні. Допис Єрмака заінтригував мережу
Скільки парафій Московської церкви перейшли до ПЦУ? Дані з прифронтової Херсонщини
Скільки парафій Московської церкви перейшли до ПЦУ? Дані з прифронтової Херсонщини
Майк Тайсон живе на Закарпатті
Майк Тайсон живе на Закарпатті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
213K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 травня: ситуація на фронті
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 травня 2025
46K
Кремль відреагував на відмову Зеленського від путінського перемир’я на 9 травня
26K
У «Батальйоні Монако» паніка
21K
Дипломат заявив, що Росія формує ударний кулак для наступу на країни Балтії та Польщу
13K
Втрати ворога станом на 3 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 00:22
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua