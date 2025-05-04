Перші вибухи в Черкасах пролунали близько 23:10

Увечері 3 травня у Черкасах прогриміли вибухи. Місто перебуває під атакою дронів. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

У місті пролунало вже більше шести гучних вибухів, ворожі дрони збивають українські протиповітряники.

Перші вибухи в Черкасах пролунали близько 23:10.

Згодом, очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець підтвердив інформацію про вибухів в обласному центрі.

«Наслідки з'ясовуємо. В області ще є ворожі БпЛА. Будьте обережні. Працює ППО. Нагадую: жодних фото та відео», – написав він.

Нагадаємо, у понеділок, 28 квітня, Черкаси пережили тривалу атаку «шахедів»: є пошкодження об'єкта інфраструктури.

Мер звернувся до всіх мешканців міста: через аварійні роботи на одному з об'єктів газопостачання потрібно терміново вимкнути всі газові прилади і не користуватися газом у приватних будинках.

До слова, вчора ввечері ворожі «шахеди» атакували Харків.

Внаслідок чергового масованого обстрілу Харкова ворожими безпілотниками поранення дістали майже 50 мирних жителів.

Серед постраждалих є 11-річна дитина. Вісім осіб наразі перебувають у лікарнях міста у стані середньої тяжкості.

Під ударом опинилися чотири райони Харкова: Слобідський, Салтівський, Київський і Основ’янський.