Київ та область лідирують за кількістю нових випадків Covid-19

До лікарень столиці щодня госпіталізують близько двох десятків хворих на коронавірус

У столиці за добу виявлено понад 200 нових хворих на коронавірус

За минулу добу, 30 червня, у Києві коронавірус виявлено у 231 людини. Це на 6 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 29 червня було 225 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 214019 випадків захворювання на Covid-19.



Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 204857 осіб (за добу 30 червня 234)

померли 5194 особи (за добу 3)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 127384 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 56 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 26 осіб.



Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 123798 осіб (за добу 30 червня 79)

померли 2749 людей (за добу 5)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2235801 випадок захворювання на Covid-19. Протягом 30 червня зафіксовано 705 хворих на коронавірус.



За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (231), Київській (56), Харківській (41), Одеській (41) та Дніпропетровській (31) областях.



Нагадаємо, за добу 29 червня в Києві виявили 225 хворих на коронавірус.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

Впродовж 24-27 червня на території Міжнародного виставкового центру від Covid-19 було вакциновано 7588 містян. Щеплення там проводять вакциною CoronaVac.

Цього тижня Центр вакцинації проти Covid-19 працюватиме 5 днів – від 30 червня до 4 липня.

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