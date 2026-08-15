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На Київщині лоб до лоба зіткнулися маршрутка та пасажирський автобус

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Київщині лоб до лоба зіткнулися маршрутка та пасажирський автобус
Транспортні засобі зіткнулися лоб до лоба
фото: Наталка Прудка/glavcom.ua

На місці події працюють медики «Швидкої»

У селі Требухів, що на Київщині, трапилася дорожньо-транспортна пригода – маршрутка «Київ – Займище» зіткнулася із великим пасажирським автобусом. Світлини із місця події опублікувала кореспондентка «Главкома» Наталка Прудка.

Транспортні засоби зіткнулися лоб до лоба.

На Київщині лоб до лоба зіткнулися маршрутка та пасажирський автобус фото 1

На щастя, обійшлося без загиблих. Однак у аварії є постраждалі з переломами. На місці події працюють медики «Швидкої».

На Київщині лоб до лоба зіткнулися маршрутка та пасажирський автобус фото 2

Нагадаємо, на вул. Білицькій у Києві стався витік із водопровідної мережі, через який на проїжджій частині утворилося провалля, один із автомобілів потрапив у яму.

Раніше, 10 серпня, близько 5:50 ранку на Житомирському шосе у Святошинському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода із загиблими. За попередньою інформацією поліції Києва, 24-річний водій автомобіля Audi не дотримався безпечної дистанції та врізався у вантажівку з причепом, яка рухалася попереду. Унаслідок зіткнення 27-річна дружина водія та його дворічна дитина загинули на місці події. Керманича з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

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Теги: ДТП Київщина водій

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