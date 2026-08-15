На Київщині лоб до лоба зіткнулися маршрутка та пасажирський автобус

На місці події працюють медики «Швидкої»

У селі Требухів, що на Київщині, трапилася дорожньо-транспортна пригода – маршрутка «Київ – Займище» зіткнулася із великим пасажирським автобусом. Світлини із місця події опублікувала кореспондентка «Главкома» Наталка Прудка.

Транспортні засоби зіткнулися лоб до лоба.

На щастя, обійшлося без загиблих. Однак у аварії є постраждалі з переломами. На місці події працюють медики «Швидкої».

Нагадаємо, на вул. Білицькій у Києві стався витік із водопровідної мережі, через який на проїжджій частині утворилося провалля, один із автомобілів потрапив у яму.

Раніше, 10 серпня, близько 5:50 ранку на Житомирському шосе у Святошинському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода із загиблими. За попередньою інформацією поліції Києва, 24-річний водій автомобіля Audi не дотримався безпечної дистанції та врізався у вантажівку з причепом, яка рухалася попереду. Унаслідок зіткнення 27-річна дружина водія та його дворічна дитина загинули на місці події. Керманича з тілесними ушкодженнями госпіталізували.