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Місяць протестів. Кияни продовжують вимагати повернення Федорова у Міноборони

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Місяць протестів. Кияни продовжують вимагати повернення Федорова у Міноборони
Протестувальники продовжують збиратись на мітинги попри те, що влада не повертає до посади Федорова
фото: hromadske.ua

Натовп скандував «Федоров – міністр оборони!» та «Ганьба!»

У Києві люди вийшли на ходу з вимогою до президента Володимира Зеленського повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на hromadske.

Ще до початку ходи на площі Івана Франка зібралися кількасот людей, які, зокрема, готували підписи на картонках зі зверненнями до влади.

Люди скандують: «Федоров!», «Умєров – чорт!», «Ветерана, а не Кіма!». Протестувальники також вигукують: «Стоїмо, стояли й будемо стояти», «Слухати народ – це потужно».

Згодом рух колони зупинився біля блокпоста. Мітингувальники передали роздруковану петицію про повернення Федорова через представника Офісу президента. Натовп скандував «Федоров – міністр оборони!» та «Ганьба!», після чого звернула назад до площі Івана Франка.

Місяць протестів. Кияни продовжують вимагати повернення Федорова у Міноборони фото 1

На площі Івана Франка люди заспівали «Україну» Тараса Петриненка.

Протестувальники продовжують збиратись на мітинги попри те, що влада не повертає до посади Федорова.

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Протестна хода також відбулася у Дніпрі, Львові, Одесі, Харкові, Черкасах та в інших містах України.

Зазначимо, що сьогодні рівно місяць, відколи в Києві та інших містах тривають протести, на яких люди вимагають повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Вперше кияни вийшли на вулиці із цією вимогою зранку 16 липня.

Нагадаємо, у липні президент Володимир Зеленський анонсував оновлення уряду. Після відставки прем'єр-міністерки Юлії Свириденко члени її Кабміну залишилися тимчасово виконувати обов'язки до формування нового складу уряду. 15 липня стало відомо, що Зеленський планує запропонувати посаду міністра оборони Ігорю Клименку. Тоді ж Михайло Федоров підтвердив, що залишає Міноборони. Це рішення спричинило мирні акції у Києві та інших містах із вимогою повернути Федорова на посаду.

20 липня уряд поклав тимчасове виконання обов’язків міністра оборони на Євгена Хмару. Як згодом пояснив Федоров, тимчасовий очільник може брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів, але не має права голосувати під час ухвалення рішень.

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Теги: Михайло Федоров мітинг кияни Міноборони міністр

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