Київ виплачує захисникам компенсації за ліки: як їх отримати

Компенсація надається при лікуванні у відомчих, державних, комунальних закладах охорони здоров’я на території України

Компенсація покриває витрати на лікування в амбулаторних та/або стаціонарних умовах, зокрема ендопротезування, слухопротезування, протезування ока

У Києві, захисники і захисниці, а також їхні родини та родини загиблих можуть отримати з бюджету столиці компенсацію витрат на придбання лікарських засобів і медичних виробів. Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

За її словами, такою можливістю у 2024 році скористались 176 мешканців столиці. Зокрема, з бюджету столиці компенсували виготовлення та встановлення індивідуалізованих імплантів щелепи, моделювання та виготовлення індивідуальних орбітальних пластин, медичні препарати для лікування онкології.

Загальна сума виплачених компенсацій склала 4,4 млн грн.

Як розповіла посадовиця, компенсація покриває витрати на лікування в амбулаторних та/або стаціонарних умовах, зокрема ендопротезування, слухопротезування, протезування ока.

Компенсація надається при лікуванні у відомчих, державних, комунальних закладах охорони здоров’я на території України.

«Рішення про нарахування компенсації ухвалює спеціально створена комісія. Ми ретельно працюємо над тим, аби підтримка була максимально швидкою, дієвою і надавалась тим, хто її потребує. Кожен випадок, звісно, індивідуальний, відтак і суми різняться. Найбільша – 312 тис. грн, а загалом виплачено майже 4,4 млн грн. Тому я закликаю користуватися такою можливістю. Вона буде доступна і наступного року», – додала Марина Хонда.

Отримати консультацію можна у «Київ Мілітарі Хаб» за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 36 або за телефоном 0-800-300-633.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів вніс правки у дві постанови, які регламентують виплати військовослужбовцям. Зокрема було додано категорію громадян, які виконують бойові завдання на території держави-агресора.