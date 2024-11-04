Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Китай взявся активно рятувати «крихку» економіку – Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Китай взявся активно рятувати «крихку» економіку – Reuters
Китай планує повісити більше боргів на економіку
фото із відкритих джерел

Китай планує зробити борг у розмірі $1,4 трлн

Китай розглядає можливість схвалення наступного тижня випуску понад 10 трлн юанів ($1,4 трлн) додаткового боргу протягом кількох років для пожвавлення «своєї крихкої економіки». Про це пише Reuters із посиланням на обізнані джерела.

Очікується, що бюджетний пакет буде ще більшим, якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах 5 листопада, сказали джерела.

«Поточні пріоритети політики, схоже, насамперед зосереджені на вирішенні проблеми прихованого боргу місцевих органів влади, потім на стабільності фінансової системи і, нарешті, на підтримці внутрішнього попиту», – коментує Томмі Ксі з OCBC Bank.

«Мене найбільше непокоїть питання: як фінансуватиметься обмін боргу? Якщо місцеві органи влади фінансуватимуть своп насамперед, конвертація прихованого боргу на балансові зобов'язання може знизити відсоткові витрати. Однак сам собою такий підхід не зможе збільшити витрати місцевих органів влади, якщо тільки не відбудеться передача боргу від місцевих органів влади до центральних», – додав експерт.

До слова, Китай оприлюднив закон про контроль над експортом товарів подвійного призначення, який має набути чинності 1 грудня. Це сталося після того, як США наклали санкції на дві китайські компанії за допомогу Росії у створенні ударних безпілотників великої дальності.

Читайте також:

Теги: борг економіка Китай гроші фінанси

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Нещодавно була новина, що МВФ бажає відправити місію в РФ. Цю новину всі помітили, вона визвала осуд, і МВФ передумав»
Як центробанк РФ ламає МВФ?
26 жовтня, 12:09
Данило Гетманцев розповів про легалізацію криптовалюти
Нардеп повідомив, коли в Україні легалізують криптовалюту
10 жовтня, 16:41
Зростання попиту на електромобілі в Китаї завдає шкоди європейським автовиробникам
Китай підриває європейський люксовий автопром – Euronews
17 жовтня, 08:26
З листопада МВС зменшить свої комісії для країн, які мають програми фінансування від фонду
МВФ ухвалив рішення, яке допоможе Україні зекономити сотні мільйонів доларів
14 жовтня, 13:50
Канадські кошти вже надійшли до бюджету України
Україна отримала від Канади майже $300 млн
17 жовтня, 13:04
Міністерство соціальної політики України повідомило деталі щодо нарахування житлової субсидії
Хто може оформити житлову субсидію: перелік
13 жовтня, 20:16
Виплати доступні трьом категоріям громадян
Додаткові пільги від Київради: кому з воїнів доступна допомога
14 жовтня, 11:03
Через дії підозрюваного територіальній громаді завдано збитки на суму понад 300 тис. грн
Привласнив бюджетні кошти на облаштуванні укритів: підприємець з Фастівщині отримав підозру
15 жовтня, 10:10
У Подільському районі Києва муніципальні охоронці знов виявили трьох підлітків 12-13 років – місцевих мешканців, які влаштували собі забави подалі від батьківських очей
Ігри підлітків на недобудовах столиці: Муніципальна охорона посилює нагляд
24 жовтня, 17:56

Економіка

Китай взявся активно рятувати «крихку» економіку – Reuters
Китай взявся активно рятувати «крихку» економіку – Reuters
У якій державі найвищий рівень безробіття у ЄС: аналіз Євростату
У якій державі найвищий рівень безробіття у ЄС: аналіз Євростату
Чому Німеччині вигідно надавати Україні військову допомогу: аналіз аналітиків
Чому Німеччині вигідно надавати Україні військову допомогу: аналіз аналітиків
Німеччину чекає суттєве підвищення цін
Німеччину чекає суттєве підвищення цін
Росія імпортує масло з Туреччини та ОАЕ, щоб стримати різке підвищення цін
Росія імпортує масло з Туреччини та ОАЕ, щоб стримати різке підвищення цін
На ринку праці Польщі дедалі менше українців
На ринку праці Польщі дедалі менше українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
«Доведеться підписувати капітуляцію»: ветеран ЗСУ зробив різку заяву
92K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 листопада 2024
16K
47-річний український співак зізнався, що живе з мамою
15K
Смертельна аварія на столичних Теремках: автобус трощив усе на своєму шляху (відео)
9825
Чи хочуть жителі Норвегії дружити із росіянами: результати опитування

Новини

Результати виборів у Молдові, удар авіабомбою по центру Харкова: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 4 листопада
Сьогодні, 06:00
У Києві тривога тривала більше пів години
Сьогодні, 02:33
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Криму пролунали вибухи, Росія атакувала дронами Київ, «Хезболла» обстріляла Ізраїль: головне за ніч
Вчора, 07:07
Тривога у Києві тривала майже всю ніч
Вчора, 06:38

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua