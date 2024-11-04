Китай взявся активно рятувати «крихку» економіку – Reuters

Китай планує зробити борг у розмірі $1,4 трлн

Китай розглядає можливість схвалення наступного тижня випуску понад 10 трлн юанів ($1,4 трлн) додаткового боргу протягом кількох років для пожвавлення «своєї крихкої економіки». Про це пише Reuters із посиланням на обізнані джерела.

Очікується, що бюджетний пакет буде ще більшим, якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах 5 листопада, сказали джерела.

«Поточні пріоритети політики, схоже, насамперед зосереджені на вирішенні проблеми прихованого боргу місцевих органів влади, потім на стабільності фінансової системи і, нарешті, на підтримці внутрішнього попиту», – коментує Томмі Ксі з OCBC Bank.

«Мене найбільше непокоїть питання: як фінансуватиметься обмін боргу? Якщо місцеві органи влади фінансуватимуть своп насамперед, конвертація прихованого боргу на балансові зобов'язання може знизити відсоткові витрати. Однак сам собою такий підхід не зможе збільшити витрати місцевих органів влади, якщо тільки не відбудеться передача боргу від місцевих органів влади до центральних», – додав експерт.

До слова, Китай оприлюднив закон про контроль над експортом товарів подвійного призначення, який має набути чинності 1 грудня. Це сталося після того, як США наклали санкції на дві китайські компанії за допомогу Росії у створенні ударних безпілотників великої дальності.