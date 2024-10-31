Порятунок «Київміськбуду»: Київрада займеться пошуком фінансів для компанії

На розгляд Київради буде винесено два проєкти рішень

Сьогодні, 31 жовтня, Київрада на пленарному засіданні планує розглянути низку питань, повʼязаних зі стабілізацією фінансового стану ПрАТ «ХК «Київміськбуд». Про це інформує пресслужба КМДА.

На розгляд Київради планується винести два проєкти рішень: щодо звернення до Уряду щодо фінансування 2,28 млрд грн по обʼєктах державної корпорації «Укрбуд» та докапіталізації «Київміськбуду» на суму 2,56 млрд грн. Вказані суми відповідають очікуваним потребам покриття дефіциту коштів за даними аудиторської компанії «Ернст енд Янг» у базовому сценарії розвитку подій.

Як зазначають у Київраді, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.06.2020 № 772-р «Про заходи щодо розв’язання проблем інвесторів житлових комплексів, будівництво яких здійснювалося підприємствами – учасниками Української державної будівельної корпорації «Укрбуд» передбачено взяти до відома, що з метою захисту прав інвесторів приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд»: для забезпечення завершення будівництва житлових комплексів включається як нова сторона до договорів про будівництво, укладених підприємствами – учасниками Української державної будівельної корпорації «Укрбуд» із суб’єктами господарювання, які належать до сфери управління Міністерства оборони, та установою, що входить до складу Державної спеціальної служби транспорту, без зміни умов договору щодо частки, яка передається для забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей; добудовує житлові комплекси на умовах, визначених для підприємств – учасників Української державної будівельної корпорації «Укрбуд» у договорах про будівництво.

Отже, на компанію було покладене зобов’язання щодо добудови 18 об’єктів, більшість із яких є збитковими. На превеликий жаль, це рішення було ухвалене без погодження з найбільшим акціонером компанії – Київською міською радою. За даними аудиторської компанії «Бейкер Тіллі Україна», cумарний запланований збиток компанії, пов’язаний із добудовою проєктів корпорації «Укрбуд», складає 2,28 млрд грн за цінами 2023 року.

Нагадаємо, 26 вересня під будівлею Київської міської держадміністрації відбувся мітинг інвесторів. Люди зверталися до мера Києва Віталія Кличка із вимогою добудувати житло і врятувати «Київміськбуд», 80% акцій якого належать місту Київ.

Раніше новий президент «Київміськбуду» Василь Олійник заявив, що столичний забудовник «Київміськбуд» перебуває на межі банкрутства. 20 тис. сімей залишаються без житла, серед них військовослужбовці та переселенці. Забудовник звернувся за допомогою до Кабміну, утім поки відповіді не надійшло.



