Розтрата грошей на ремонті дороги: посадовицю з Вінниччини відправили під варту

Між замовником та підрядником було укладено договір про закупівлю робіт для капітального ремонту дорожнього покриття вулиці

У Вінниці на 60 діб взяли під варту посадовицю, яку звинувачують у привласненні державних коштів. Такий запобіжний захід з можливістю внести заставу в сумі 250 555 гривень обрали у Вінницькому міському суді. Про це повідомили на сайті відомства.

«Судом встановлено, що між замовником – відділом житлово-комунального господарства, екології, архітектури та містобудування селищної ради, та підрядником – фізичною особою-підприємцем, було укладено договір про закупівлю робіт для капітального ремонту дорожнього покриття вулиці в одному з населених пунктів Вінницької області», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили у суді, підозрювана склала акт прийняття виконаних будівельних робіт з неправдивими відомостями про факт та обсяг виконаних робіт, завищивши їх на 250 555, 34 гривень. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що молодий чоловік обвинувачується в тому, що у липні цього року здійснив підпал адміністративної будівлі Вінницького обласного ТЦК та СП саморобною запальною сумішшю за завданням особи, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, з яким спілкувався за допомогою месенджера Telegram.