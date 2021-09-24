Київщина – друга після столиці за кількістю вакцинованих від Covid-19

На Київщині можна щепитися однією з чотирьох вакцин від коронавірусу

На Київщині дві дози вакцини вже отримали понад 338,5 тис. людей

На Київщині щепилися від Covid-19 двома дозами вакцини 18,89% жителів області. Це другий показник у країні після столиці. Про це повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

«Майже 19% людей у нашому регіоні вже імунізувались від коронавірусу. Це один із найкращих показників у країні. Але це не означає, що потрібно зменшувати темпи. Навпаки, ми фіксуємо збільшення нових випадків захворювання на коронавірус. А вакцинація, навпаки, або зводить ризик інфікуватись до нуля, або забезпечує легкий перебіг хвороби. Усе залежить від індивідуальних особливостей людини. У будь-якому випадку щепитись набагато простіше, ніж кілька тижнів з ускладненнями лежати в лікарні під киснем», – зазначив Володін.

Загалом на Київщині дві дози вакцини вже отримали 338,5 тис. людей. Натомість тільки однією дозою встигли щепитись 397,6 тис. осіб.

Також Володін повідомив, якою вакциною щеплюються мешканці Київщини:

41,9% імунізованих обрали вакцину від Pfizer-BioNTech,

27,6% – від Sinovac (CoronaVac),

16,6% – від Moderna,

12,9% – від AstraZeneca.

Раніше повідомлялося, що на Київщині вакцинувалися від коронавірусу 86,8% медиків.

Нагадаємо, в Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 132 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу 23 вересня виявлено 409 нових хворих.

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