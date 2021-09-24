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    Київщина – друга після столиці за кількістю вакцинованих від Covid-19

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    На Київщині можна щепитися однією з чотирьох вакцин від коронавірусу - Київщина – друга після столиці за кількістю вакцинованих від Covid-19
    На Київщині можна щепитися однією з чотирьох вакцин від коронавірусу
    Фото з відкритих джерел

    На Київщині дві дози вакцини вже отримали понад 338,5 тис. людей

    На Київщині щепилися від Covid-19 двома дозами вакцини 18,89% жителів області. Це другий показник у країні після столиці. Про це повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

    «Майже 19% людей у нашому регіоні вже імунізувались від коронавірусу. Це один із найкращих показників у країні. Але це не означає, що потрібно зменшувати темпи. Навпаки, ми фіксуємо збільшення нових випадків захворювання на коронавірус. А вакцинація, навпаки, або зводить ризик інфікуватись до нуля, або забезпечує легкий перебіг хвороби. Усе залежить від індивідуальних особливостей людини. У будь-якому випадку щепитись набагато простіше, ніж кілька тижнів з ускладненнями лежати в лікарні під киснем», – зазначив Володін.

    Загалом на Київщині дві дози вакцини вже отримали 338,5 тис. людей. Натомість тільки однією дозою встигли щепитись 397,6 тис. осіб.

    Також Володін повідомив, якою вакциною щеплюються мешканці Київщини:

    • 41,9% імунізованих обрали вакцину від Pfizer-BioNTech,
    • 27,6% – від Sinovac (CoronaVac),
    • 16,6% – від Moderna,
    • 12,9% – від AstraZeneca.

    Раніше повідомлялося, що на Київщині вакцинувалися від коронавірусу 86,8% медиків.

    Нагадаємо, в Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 132 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу 23 вересня виявлено 409 нових хворих.

    Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, як українцям уникнути локдауну.

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    Теги: Київщина щеплення вакцинація коронавірус
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    Київщина – друга після столиці за кількістю вакцинованих від Covid-19