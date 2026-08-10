Київщина готує нові правила безпеки для АЗС

Ткаченко: Звернув увагу на питання облаштування укриттів біля АЗС

Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко провів нараду щодо посилення безпеки та захисту автозаправних станцій і комплексів у Київській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Telegram.

Нарада відбулася за участі представників Збройних сил України, Нацполіції, ДСНС та операторів ринку.

«Наша спільна задача – посилити безпеку перебування працівників та відвідувачів АЗС на Київщині з огляду на виклики, які диктує війна. Завдяки конструктивному діалогу нам вдалося визначити подальші кроки. Передусім – впровадження автоматизованих систем оповіщення та протоколів реагування персоналу АЗС на сигнали повітряної тривоги», – наголосив голова Київської ОВА.

Ткаченко додав: «Наступне питання – очищення заправок від покинутих автомобілів, які захаращують маршрути евакуації, перешкоджають доступу до гідрантів та проїзду спецтехніки. Конкретні рішення щодо цих питань винесемо на наступне засідання Ради оборони Київщини. Також звернув увагу на питання облаштування укриттів біля АЗС, які розташовані на значній відстані від наявних захисних споруд. Посилимо діалог і роботу в цьому напрямі».

Як відомо, цього року росіяни методично розпочали знищення АЗС на прифронтових територіях і навіть глибше в тилу. За даними аналітиків-осінтерів, окупанти «винесли» понад 160 автозаправних станцій.

До слова, очільник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин вважає, що в Україні можна захистити всі АЗС від повітряних ударів Росії. «Це займе приблизно пів року, і вартість таких споруд буде у декілька разів більшою, ніж вартість самої заправки. І нема гарантії, що вони вціліють після попадання БпЛА», – пояснив посадовець в інтерв’ю «Главкому».