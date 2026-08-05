Атака по Київщині: на території залізничної платформи виявлено загиблих

Під час масованої комбінованої атаки рух поїздів тимчасово зупиняли, а пасажирів і працівників станцій евакуювали

Після нічної масованої атаки російських військ на логістичну інфраструктуру Київщини тривають аварійно-відновлювальні роботи. На території залізничної платформи поблизу атакованих логістичних центрів виявили загиблих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

У компанії зазначили, що відновлювальні роботи тривають у Броварському районі. Про відновлення руху повідомлять додатково. Під час масованої комбінованої атаки рух поїздів і роботу станцій тимчасово призупинили. Пасажирів та працівників евакуювали, а залізниця продовжила працювати в особливому режимі.

«Продовжуємо працювати в особливому режимі в періоди масованих атак і перепрошуємо за можливі збої в графіку», – зазначили в «Укрзалізниці». Також у компанії висловили співчуття родинам загиблих і постраждалих внаслідок російської атаки на Київщину та столицю.

За даними ДСНС, на Київщині під час нічної ворожої атаки 14 людей загинули та 27 постраждали. Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу. Рятувальники працюють на чотирьох локаціях у Броварському районі, двох – у Бучанському та одній – у Фастівському районі.

У Броварському районі внаслідок атак виникли масштабні пожежі складських будівель у місті Бровари, селищі Велика Димерка, селі Квітневе та селі Перемога. Повітряна тривога в регіоні триває. Рятувальники продовжують працювати в умовах підвищеної небезпеки, адже зберігається ризик повторних ворожих ударів.

Нагадаємо, наприкінці липня на Донеччині окупанти атакували ремонтну бригаду «Укрзалізниці» реактивним безпілотником. Диспетчери повідомили про критичну небезпеку, більшість працівників евакуювались. Однак один з монтерів колії отримав під час вибуху травму несумісну з життям.