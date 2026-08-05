Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака по Київщині: на території залізничної платформи виявлено загиблих

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Атака по Київщині: на території залізничної платформи виявлено загиблих
Наслідки удару по логістичних центрах
фото: ДСНС

Під час масованої комбінованої атаки рух поїздів тимчасово зупиняли, а пасажирів і працівників станцій евакуювали

Після нічної масованої атаки російських військ на логістичну інфраструктуру Київщини тривають аварійно-відновлювальні роботи. На території залізничної платформи поблизу атакованих логістичних центрів виявили загиблих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

У компанії зазначили, що відновлювальні роботи тривають у Броварському районі. Про відновлення руху повідомлять додатково. Під час масованої комбінованої атаки рух поїздів і роботу станцій тимчасово призупинили. Пасажирів та працівників евакуювали, а залізниця продовжила працювати в особливому режимі.

«Продовжуємо працювати в особливому режимі в періоди масованих атак і перепрошуємо за можливі збої в графіку», – зазначили в «Укрзалізниці». Також у компанії висловили співчуття родинам загиблих і постраждалих внаслідок російської атаки на Київщину та столицю.

За даними ДСНС, на Київщині під час нічної ворожої атаки 14 людей загинули та 27 постраждали. Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу. Рятувальники працюють на чотирьох локаціях у Броварському районі, двох – у Бучанському та одній – у Фастівському районі.

У Броварському районі внаслідок атак виникли масштабні пожежі складських будівель у місті Бровари, селищі Велика Димерка, селі Квітневе та селі Перемога. Повітряна тривога в регіоні триває. Рятувальники продовжують працювати в умовах підвищеної небезпеки, адже зберігається ризик повторних ворожих ударів. 

Нагадаємо, наприкінці липня на Донеччині окупанти атакували ремонтну бригаду «Укрзалізниці» реактивним безпілотником. Диспетчери повідомили про критичну небезпеку, більшість працівників евакуювались. Однак один з монтерів колії отримав під час вибуху травму несумісну з життям.

Читайте також:

Теги: Київщина Укрзалізниця смерть обстріл залізниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки обстрілу ринку біля метро «Почайна»
Атака на Київ 30 липня: всі пожежі ліквідовано, розбір завалів триває (фото)
30 липня, 10:06
Рятувальники потрапили під прицільну атаку
На Запоріжжі росіяни атакували рятувальників під час ліквідації пожежі
28 липня, 13:04
Василь Гончарук на лаві підсудних. 27 липня 2026 року
Суд відправив під варту організатора виставки на Київщині, яку атакувала РФ
27 липня, 14:33
Міські служби й рятувальники змогли локалізувати забруднення, однак роботи ще не тривають
Забруднення Кирилівського озера після обстрілу РФ: обсяг нафти вдалося суттєво зменшити
23 липня, 18:01
Ситуація на фронті 22 липня
211 боїв за добу: лінія фронту станом на 22 липня 2026
22 липня, 22:20
Обрання запобіжного заходу водієві, який вчинив смертельну ДТП
Загибель 17-річного велосипедиста під Києвом: водія BMW взято під варту
21 липня, 09:25
Софія Особа разом із мамою Іриною Фаріон
Донька Фаріон записала щемливе відео до дня загибелі мами
19 липня, 13:04
Водій BMW збив велосипедистів, а потім виїхав у другий ряд дороги та зіткнувся із автомобілем KIA
У Києві п’яний водій BMW збив двох велосипедистів: 17-річний юнак загинув
18 липня, 19:34
Костянтин Грубич розповів про свою молодшу доньку Ольгу
«Сум не минає». Костянтин Грубич поділився спогадами про загиблу 17-річну доньку (фото)
13 липня, 14:20

Події в Україні

ППО не збила жодної балістичної ракети під час нічної атаки на Київ
ППО не збила жодної балістичної ракети під час нічної атаки на Київ
Ракетний удар РФ зруйнував склади і виробництво «Епіцентру»: загинув працівник
Ракетний удар РФ зруйнував склади і виробництво «Епіцентру»: загинув працівник
Росія атакувала майже 40 населених пунктів Херсонщини
Росія атакувала майже 40 населених пунктів Херсонщини
Після масованої атаки РФ низка поїздів на Київщині змінила маршрути
Після масованої атаки РФ низка поїздів на Київщині змінила маршрути
«Думав, що вже все»: херсонець розповів, як вижив після удару FPV-дрона
«Думав, що вже все»: херсонець розповів, як вижив після удару FPV-дрона
Атака по Київщині: на території залізничної платформи виявлено загиблих
Атака по Київщині: на території залізничної платформи виявлено загиблих

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
58K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
41K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua