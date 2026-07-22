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У табуні коней Пржевальського в Чорнобильській зоні з'явилося поповнення (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У табуні коней Пржевальського в Чорнобильській зоні з'явилося поповнення (фото)
Поява потомства свідчить про успішну адаптацію та розмноження тварин на території заповідника
фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження﻿

Фахівці зафіксували самку разом із малюком, який уже самостійно пересувається поруч із матір'ю

У Чорнобильській зоні відчуження зафіксували поповнення в табуні рідкісних диких коней Пржевальського. На світ з'явилося новонароджене лоша. Про це повідомили у Державному агентстві України з управління зоною відчуження, інформує «Главком».

Фахівці зафіксували самку разом із малюком, який уже самостійно пересувається поруч із матір'ю. Перед цим науковці спостерігали за двома вагітними кобилицями на останніх термінах вагітності. 

Фахівці зафіксували двох кобилиць, які перебували на останніх термінах вагітності
Фахівці зафіксували двох кобилиць, які перебували на останніх термінах вагітності
фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження

Як зазначають у ДАЗВ, поява потомства свідчить про успішну адаптацію та розмноження тварин на території заповідника.

Коні Пржевальського – єдиний збережений вид справжніх диких коней на планеті
Коні Пржевальського – єдиний збережений вид справжніх диких коней на планеті
фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження

Коні Пржевальського – єдиний збережений вид справжніх диких коней на планеті. У Чорнобильську зону відчуження їх завезли у 1998 році в межах наукового експерименту з відновлення популяції. За відсутності людини тварини повністю адаптувалися до диких умов, утворили табуни та самостійно розмножуються.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні помітили одного з найбільших метеликів України – махаона. Його важко спутати з кимось іншим завдяки його жовто-чорним крилам із «хвостиками». Махаон є одним з найвідоміших представників свого виду в Європі. Як зазначили в заповіднику, цей вид метеликів поширений у помірному та субтропічному поясі Євразії, а також у Північній Америці. До 2021 року махаон був занесений до Червоної книги України, що «лише підкреслює його особливий статус у природі».

Теги: Чорнобильська зона Київщина тварини

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