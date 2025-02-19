У Києві митники вилучили зуби мамутів, які намагалися вивезти до США

За висновком фахівців, знахідка цінна для дослідження видової різноманітності мамутів в плейстоцені України

Київські митники завадили незаконному вивезенню з України до США зубів мамутів, ссавців, які вимерли кількасот тисяч років тому. Ці палеонтологічні зразки мають культурну та наукову цінність. Переслати їх намагалися в міжнародному поштовому відправленні під виглядом «креативних художніх заготовок» вартістю $10. Про це повідомили на сторінці Київської митниці у Facebook.

Як повідомили на Київській митниці, шість важких декоративних пластин незрозумілого походження митники виявили в одній з посилок під час митного контролю міжнародних поштових відправлень. Прямувало поштове відправлення з міста Пирятина до США. Знахідку митники скерували на експертизу

Цінну знахідку врятували правоохонці від вивезення фото: Київська митниця/Facebook

«За визначенням експертів Національного науково-природничого музею, пластини, що знаходилися в посилці – ніщо інше, як два корінних зуба двох різних мамутів. Фахівці припускають, що тваринам, яким належали зуби, було 15 та 50 років. Жили вони в епоху плейстоцену (до палеоліту), тобто 305 тисяч-130 тисяч років тому», – йдеться у повідомленні Киїської митниці.

Як виявили експерти, кожен зуб було розрізано по горизонталі на три частини, всі елементи декоровані смолою. Після цих втручань дані зразки втратили природній цемент, а також коріння.

За висновком фахівців, знахідки цих зубів цінні для дослідження видової різноманітності мамутів в плейстоцені України. Ці зразки не часто зустрічаються і мають культурну, наукову, музейну та освітню цінність.

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За висновком фахівців, знахідка цих зубів цінна для дослідження видової різноманітності мамутів в плейстоцені України фото: Київська митниця |Facebook

Цінну знахідку митники вилучили.

Мамут або мамонт (лат. Mammuthus) – рід вимерлих тварин з родини слонових, які мешкали на теренах України та інших країн і континентів. Вони жили з епохи пізнього міоцену (приблизно 6,2 млн років тому) до голоцену приблизно 4000 років тому, і різні види існували в Африці, Європі, Азії та Північній Америці.

Нагадаємо, митна служба під час контролю міжнародних поштових відправлень виявила п’ять ікон кінця ХІХ – початку XX століття, які прямували за межі України – з Кропивницького до США. Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України. Виявлені ікони митниця відправила на експертизу до Національного художнього музею України та до Національного музею історії України, щоб перевірити, чи належать святині до культурних цінностей. Як визначили фахівці музеїв, усі ікони мають культурну та історичну цінність. Одна з п’яти ікон, присвячена святому Миколаю Чудотворцю, датується початком XX століття та належить до Борисівської іконописної школи. Ікони цієї школи вважаються унікальними через оригінальність техніки, декору та іконографічного трактування.

До слова, працівники Київської митниці задокументували спробу ввезти в Україну партію італійських оправ для окулярів, надавши для митного оформлення документи про їх нібито китайське походження. Митники повідомили, що вантаж надійшов із Туреччини і декларувався як оправи пластикові та металеві для окулярів з футлярами, походження товару – Китай, вартість партії – 145 тис. грн, підтверджувалося це інвойсом та накладною.